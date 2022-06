Ministerul Apărării de la Moscova confirmă schimbări majore la comanda trupelor ruse în Ucraina

Ministerul Apărării a anunțat numele noilor comandanți ai trupelor rusești din Ucraina. Comentând cursul ostilităților, Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al ministerului, a spus că generalul colonel Alexander Lapin a preluat comanda formațiunile și unitățile militare ale grupărilor de trupe „Centru”, iar generalul armatei Serghei Surovikin comandă Grupul de forțe de Sud , scrie Kommersant, citat de Moscow Times.

Potrivit lui Konașenkov, sub comanda lui Lapin, orașul Lisichansk a fost blocat dinspre sud, iar grupul de trupe al lui Serghei Surovikin a ocupat punctele Gorskoye și Zolote, la 20 de kilometri sud de Lisichansk.

Spectaculoasele înlocuiri la comanda trupelor ruse din Ucraina a fost anunțată anterior de ministerul britanic al Apărării într-un raport zilnic de informații. Se pare că acest lucru i-a forțat pe ruși să recunoască schimbările făcute.

De la începutul lunii iunie, înaltul comandament rus a îndepărtat probabil câțiva generali din pozițiile cheie de comandă operațională, potrivit raportului de intelligence al armatei britanice. Printre aceștia – comandantul Forțelor Aeropurtate, generalul colonel Andrei Serdyukov și comandantul Grupului de Forțe de Sud, generalul de armată Alexander Dvornikov.

Eșecul ofensivei i-a adus schimbarea lui Dvornikov

Dvornikov, care are experiență de luptă în Siria, a fost numit comandant al grupării ucrainene în aprilie. Surse BBC au susținut că acesta a fost însărcinat să obțină victoria până pe 9 mai. Potrivit informațiilor occidentale, Dvornikov trebuia să corecteze greșelile făcute la începutul războiului. Cu toate acestea, în mai, el a încetat să mai apară în fața trupelor, a scris The New York Times.

Încă de atunci BBC consideră că există o oarecare contradicție între „logica militară” a regrupării corecte a forțelor și sarcina politică. Rusia ar trebui să se pregătească cu atenție pentru o nouă ofensivă în Donbass, ținând cont de „eșecurile” din trecut. Totuși, sarcina de a „câștiga” până pe 9 mai îi obliga pe comandanții ruși să acționeze precipitat și rapid.

Rusia are trupe suficiente, dar tactica de luptă este slabă

Potrivit unor rapoarte, Rusia are ceva mai puțin de 100 de grupuri tactice de batalion rămase disponibile pentru a continua ostilitățile. Acestea sunt „forțe semnificative”, dar dacă comandanții trupelor rusești nu găsesc tactici competente, atunci nici măcar un avantaj numeric nu va permite îndeplinirea sarcinilor atribuite, a spus sursa BBC. Trupele ucrainene, dimpotrivă, se pot baza pe surpriză.

O previziune făcută la începutul lunii aprilie care s-a dovedit a fi corectă. Nemulțumit de rezultate, Vladimir Putin l-a înlocuit pe generalul de armată Alexander Dvornikov.

Celălalt nou comandant, Alexander Lapin este fostul șef al Academiei de Arme Combinate a Forțelor Armate a Federației Ruse, din 2017 fiind comandantul trupelor Districtului Militar Central. Serghei Surovikin a participat la conflictele armate din Tadjikistan, Cecenia și Siria, unde a primit titlul de Erou al Rusiei. Printre altele, a fost distins cu gradul Ordinului Sf. Gheorghe al IV-lea.