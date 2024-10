Monden Minerva a trecut pe lângă moarte: O doamnă cu voaletă și umbreluță m-a adus înapoi







Gabriela Dima, alias Minerva, care a ajuns faimoasă datorită pasiunii sale pentru astrologie, a ajuns în stare gravă la spital. În urmă cu câțiva ani, ea s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate și a fost la un pas de moarte. Recent, aceasta s-a simțit iar rău.

La 27 de ani în urma unui accident, a intrat în moarte clinică, dar „o doamnă cu voaletă și umbreluță” a trimis-o înapoi, la familie, spunându-i că misiunea ei este să-i ajute pe oameni. Anul trecut, ea a trecut printr-o operație dificilă.

Minerva, la un pas de moarte

Astroloaga a spus că 2024 a fost un an dificil din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă, dar că nu s-a dat bătută. Ea a declarat că anul trecut s-a simțit foarte rău și că a crezut că va muri.

„Nu mă gândem că 2024 va fi un an de căpătâi, în sensul că a fost greu, răscolitor și dureros. Anul trecut, după prima operație am spus că va fi bine, mergeam chiar sprinten, făcusem recuperare susținută vreo 6 luni, apoi m-am întors la serviciu. Atunci a început drama care a fost cât pe ce să se transforme în tragedie.

Au început să mi se umfle picioarele. Limfedemul este moștenire de familie pe linie maternă – străbunica, bunica, mama și acum eu. Merg la o somitate în materie de cardiologie care mă liniștește și-mi spune că este o circulație deficitară. Îmi dă un tratament și eu continuam să rețin apa. În iulie am capotat”, ne-a declarat Minerva.

Simțea că se sufocă

Astroloaga a spus că starea ei de sănătate s-a înrăutățit și că simțea că se sufocă. Aceasta a declarat că l-a avertizat pe fratele său că se simte între viață și moarte.

„Îmi era din ce în ce mai rău. Acumulam apa văzând cu ochii. Mă umflam ca un balon. Pielea începuse să crape și limfa să-mi curgă pe picioare. Mă sufocam. Au fost zile în care am dormit în șezut.Dimineața la 7.00, a venit fratele meu cu un cărucior și așa m-am dus. Prima oară venisem pe picioarele mele, iar acum mă simțeam groaznic, nu voiam decât totul să se termine, indiferent cum.

I-am spus fratelui meu ca are procură în cazul că plec dincolo, să scotă banii din bancă să facă cele lumești. Că actele juridice sunt în regulă, răspunsul lui a fost să termin cu prostiile”, a spus ea.

Medicii au salvat-o cu greu

Astroloaga a spus că i s-a pus sondă și că medicii au reușit să o salveze cu greu. Aceasta a declarat că rudele ei au crezut că va muri.

„Mi s-a pus sondă și pe parcursul unei săptămâni și cu tratamentul adecvat, am dat 41 de litri de apă afară. Au urmat alte și alte investigații în pregătirea pentru intervenție.Pe 30 septembrie m-am operat. După aceea, nu am întrebat decât: am trecut pe lângă moarte, nu? Nimeni nu mi-a răspuns concret.

Ce mi-a confirmat bănuiala a fost că atunci când mama a plecat, pe coridor a izbucnit în plâns. „Moare!”. Iar asistentele i-au spus, nu, nu moare, nu o lasă doctorul Fruja să moară”, a povestit Minerva pentru rețeteșivedete.