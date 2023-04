Care este starea de sănătatea a celebrului astrolog Minerva. Gabriela Dima a fost supusă unei intervenții chirurgicale

Astrologul Gabriela Dima le-a transmis tuturor fanilor săi din mediul online care este starea ei de sănătate. Minerva se află în spital pentru că a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Astrologul se află acum în proces de recuperare. Minerva a postat mai multe fotografii din spitalul în care este internată, poze în care apare și mama sa. Gabriela Dima a subliniat că cea care i-a dat viață a susținut-o întotdeauna și s-a rugat la Dumnezeu în tot acest timpi.

„Și ca în urmă cu 51 de ani, mama a fost cea care m-a susținut! Am intrat plângând în sala de operație și am ieșit râzând… Dumnezeu mai făcuse o minune. Mi-a redat umbletul”, este mesajul postat de Minerva. Astrologul s-a operat recent, după ce medicii au diagnosticat-o cu coxartroză. Această boală a împiedicat-o pe Gabriela Dima să se deplaseze normal.

Operația a fost făcută la un spital din Arad, oraș în care locuiește cea mai mare parte a familiei sale. „Totul a plecat de la o poveste mult mai veche, din vremea studenţiei. Atunci, am căzut, dintr-o întâmplare nefericită, dar nu am dat decenii bune nicio atenţie acelui incident. Deşi, o vreme, m-a durut! Şi am dus-o, pe picioare, cum se spune!”.

Care este starea de starea de sănătate a Minervei, după operație

Gabriela Dima a mai adăugat că un medic specialist i-a pus acest diagnostic în urmă cu mai mult timp, iar în cele din urmă a fost nevoită să se opereze. Minerva a mărturisit că a fost surprinsă să vadă cât de bine a decurs operația. „Nici în cele mai frumoase vise nu mă aşteptam la aşa ceva! Medicul m-a şi felicitat şi asta m-a făcut să mă simt foarte bine”.

Astrologul a mai spus că primii 30 de pași după operație i-a făcut chiat în Joia Mare. Gabriela Dima a dezvăluit că este foarte mândră de reușita sa. „Eram şi eu foarte curioasă să văd cum mă voi descurca. E drept, m-am deplasat cu ajutorul unui înălţător, al unui cadru metalic, dar am făcut-o şi sunt foarte mândră de mine”, a declarat Minerva, potrivit Reteteșivedete.ro.