Am ascultat ieri explicațiile legate de nivelul ridicat de poluare în București. Cuvintele au fost multe, logica și coerența au fost destul de amețite. Cert este că ceva se întâmplă în București, iar autoritățile și Primăria Generală nu vor să ne spună.

Piarista de frunte a Primarului General ne-a explicat că am asistat la un fenomen social, cel în care populația de origine rromă dă foc la cauciucuri în semn de respectarea tradițiilor strămoșești. Poate că are dreptate, așa se procedează pe la ea acasă, dar ceea ce mi s-a părut suspect este faptul că poluarea maximă s-a înregistrat la ora 01.00! Rețineți, duminică nopatea la ora 1.00 s-a înregistrat un nivel de 600 μg/m3 de PM 10, particulele fine care îți intră direct în plămâni.

Am înțeles că Gabriela Firea nu are nici o vină, că nu arde cauciucuri în reședința din Voluntari, dar noi ce vină avem?

„Aş vrea să vă spun că în momentul de faţă am avut acest episod de poluare ca urmarea unui cumul de factori. În primul rând, arderile necontrolate din Bucureşti şi judeţul Ilfov. Au fost sesizări la 112, am avut în această dimineaţă o discuţie cu cei de la ISU care din din informaţiile pe care le avem, în afară de incendiul semnalat la ora 12:00 noaptea de la Gara de nord şi a sesizărilor primite cu arderile de vegetaţie sau cauciucuri sau toate celelate gunoaie care au fost în cursul serii, au ajuns să avem aceste condiţii de calm atmosferic şi evident cu viteze reduse ale vântului de sub şapte kilometri pe oră, din acest motiv având şi aceste valori ridicate. A fost un incediu de vegetație forestieră la Crevedia de 5.000 mp”, spunea ieri Ministrul Mediului, Costel Alexe.

Am înțeles, duminică noaptea au început incendiile și n-a bătut vântul…

Haideți să vedem cum stăteam AZI la ora 06.00 cu calitatea aerului. Mergem frumos să vedem pe un site și…surpriză!

După cum se vede, marți dimineață, la ora 06.00, avem un nivel de poluare RIDICAT. Aproape de indicele 100 înregistrat ieri. De unde vine această poluare?

Uitați-vă la următoarele table și o să constatați că din nou LA ORA 1.00 NOAPTEA în București a început să se manifeste o creștere a nivelului de substanțe care ne omoară încet-încet.

Primul tabel este Indicele Calității Aerului (ICA), celelalte două fiind cu PM 10 și PM 2,5, particulele fine de care se tot vorbește.

Ce este PM 2,5? „E o particulă mică și ajunge până în alveolă, aia e problema ei. Orice particulă care este sub 5 micorni nu mai e oprită de tractul mucociliar, cel care protejează plămânul – și reușește să scoată afară la nivelul faringelui și de acolo îl înghițim sau scuipăm – și ajunge până în alveolă și de acolo nu mai mai iese. Dacă ajunge în alveolă, ajunge să devină o particulă iritantă.Foarte multe dintre aceste particule pot să ducă în timp și la cancere pulmonare, nu mai spun că și generează bronhopneumopatia cronică obstructivă. Ele într-adevăr, sunt păcătoase”, spune medicul Streinu Cercel, citat de Digi 24.

Ce spunea ieri Ministrul Mediului? „Concluzia a fost că vorbim despre un cumul de factori: în primul rând, avem arderi necontrolate din București și din județul Ilfov. Au fost multe astfel de incidente: arderi de anvelope, arderi de vegetație, cum a fost și cazul de la Crevedia, a fost acel incendiu de la Gara de Nord, înregistrat în timpul nopții și evident factorii meteorologici care au dus la persistența acestui fenomen de poluare de aseară.

Judecând după dimensiunea poluării de azi-noapte, arderile necontrolate nu pot fi singura cauză a episodului necontrolat. Avem suspiciuni serioase legate de activități industriale care se desfășoară în Ilfov sau în București mai ales noaptea și în urma cărora se evacuează în atmosferă cantități ridicate de poluanți”.

Eu am suspiciuni serioase că cei care conduc acest oraș chiar sunt interesați să ne ceară altceva decât votul, la schimb oferindu-ne cât de mult PM10, PM2,5 putem înghiți!

Sau procedați după cum spune acelați medic: Stați acasă!

„Dacă e aerul prost, stai acasă, adică nu faci jogging. Alergând, în alveolă intră și mai mult. Vă dați seama că în mod obișnuit respirăm 16 respirații pe minut, când alergăm ajungem aproape la 30. Deci ventilăm, câmp deschis.”…

Te-ar putea interesa și: