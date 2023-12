Câţi militari ruşi au fost ucişi în Ucraina. Cifra anunţată de serviciile secrete americane

Militari ruşi ucişi în Ucraina. Un număr de 315.000 de ruși au fost uciși ori răniți până acum în războiul din Ucraina.

Militari ruşi ucişi sau răniţi în Ucraina

Conform unui raport declasificat al serviciilor secrete americane, cifra reprezintă, practic, 80% din totalul militarilor pe care Rusia îi avea la începutul invaziei din Ucraina. Despre aceasta au declarat marți pentru Reuters surse din comunitatea de informații a SUA.

De asemenea, pierderile în personal și echipamente de luptă au „întors” procesul de modernizare al armatei ruse cu 18 ani în urmă, conform raportului citat de Reuters.

Ministerul britanic al Apărării a estimat, într-o analiză publicată în luna octombire, cu o probabilitate de 55-75%, că armata lui Putin a pierdut în 20 de luni de război în Ucraina, între 150.000 – 190.000 de militari.

Aceştia au fost considerați „pierderi permanente”. Adică militari ruşi uciși ori răniți foarte grav. Care nu se mai pot întoarce pe câmpul de luptă.

Pierderile ucrainenilor

În cazul Kievului, pierderile de militari se resimt și ele puternic. Ucraina a pierdut cel puțin 30.000 de militari. Iar conform unor oficiali americani, chiar până la 70.000.

Caz în care, dacă adunăm și numărul de răniți, se ajunge la un raport de 1:3 „în favoarea” Ucrainei. La fiecare militar ucrainean scos din luptă, Rusia pierde trei.

O relatare din luna august a cotidianului The New York Times (NYT), care cita oficialităţi americane sub rezerva anonimatului, avansa un bilanţ de 70.000 de morţi în rândul ucrainenilor.

În total, conform NYT, ucrainenii au pierdut aproape 200.000 de militari (70.000 uciși + cca. 120.000 răniți). În acest caz, bilanțul ar fi de 1:1,5. Pentru fiecare doi militari ucraineni scoși din luptă, Rusia pierde trei.

Militari ruşi, ucişi în Ucraina. Cifrele prezentate de Kiev

Autorităţile de la Kiev susţin cvă numărul de militari ruşi ucişi în Ucraina de la începutul războiului adepăşit cifra de 340.000.

Autorităţile Ucrainei ţin în mare secret cifra militarilor lor care şi-au pierdut viaţa pe câmpul de luptă.

Moscova infirmă numărul mare de soldaţi care au pierit în Ucraina şi declară că numărul cor este de cca 10.000.