Un militant anti-Trump, care se numește John Sullivan, are un dosar penal de anul trecu. Dosar deschis în legătură cu o contramanifestație pe care a organizat-o și în care o persoană a fost împușcată. Sullivan a intrat în atenția presei după ce a apărut în înregistrările video cu scenele care au șocat America. Scena uciderii lui Ashli Babbit, femeia de 36 de ani împușcată în gât de un polițist din Capitoliu. Sullivan a declarat pentru publicația Just the News că „se afla în mod expres acolo în misiune de jurnalist, pentru a relata despre evenimentele care se petreceau”.

El a recunoscut că nu este afiliat la nici o redacție și că activează ca independent.

Militant anti-Trump: „Să-l răsturnăm pe Trump”

Sullivan deține un site, Insurgence USA, având ca tematică justiția rasială. Acesta consemnează organizarea unui eveniment cu titlul „Dump Trump for Good” („Să-l răsturnăm pe Trump pentru totdeauna”). Evenimentul era programat să aibă loc miercuri 6 ianuarie, în aceeași zi cu atacul asupra Capitoliului. Locul în care trebuia să aibă loc evenimentul era Monumentul Washington, aflat la numai câteva minute de mers pe jos de clădirea Capitoliului.

Însă militantul anti-Trump a declarat pentru Just the News că era vorba exclusiv de un eveniment digital. „Nu era o contramanifestație”, a spus el. „Era mai mult ca un forum online.” Activiștii, spune el, trebuiau să sune la hotelurile din regiune ca o contra-măsură împotriva a ceea ce Sullivan a numit riscul de violențe pe care îl reprezentau susținătorii lui Trump.

Cerându-i-se să fie mai clar, Sullivan a declarat că grupul său suna la hoteluri pentru a „închide” și a nu-i primi pe simpatizanții lui Trump. Sau, măcar să îi oblige să respecte restricțiile COVID-19 privind purtatul măștii și distanțarea. Întrebat cum a intrat în clădirea Capitoliului, Sullivan a declarat că a „urcat direct printr-o fereastră pe care oamenii au spart-o”.

Doi împușcați în șase luni

Sullivan a postat pe YouTube înregistrări video pe care le-a făcut în interiorul Congresului. Între ele, momentul în care Ashli Babbit a fost împușcată. În luna iunie, anul trecut, John Sullivan a fost arestat la Provo, statul Utah. Împotriva sa au fost formulate mai multe capete de acuzare legate de o contramanifestație la organizarea căreia a participat. În cursul acesteia, un om a fost împușcat.

Să te afli în interval de numai șase luni de față la evenimentele în care au fost împușcați doi oameni, iată o adevărată performanță jurnalistică!