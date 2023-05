Milionarul care circulă cu metroul și cu autobuzul în București. Misterul pentru care a renunțat la lux și confort

Fostul portar al echipei naționale, care a trecut în carieră pe la Rapid, Dinamo, Ajax sau AS Roma, Bogdan Lobonț, a fost surprins în timp ce circula cu metroul și cu autobuzul în Capitală. El aștepta, cu căștile pe urechi, autobuzul 301 într-o stație RATB.

Bogdan Lobonț a declarat că s-a hotărât să meargă cu metroul și cu autobuzul din cauza aglomerației. El a mai spus că economisește mult timp cu metroul și asta este cea mai bună variantă. Și pe vremea în care lucra la FRF, circula cu metroul pentru a ajunge rapid.

„De la mine din cartier, din Aviației și până la Federație, cu mașina, am făcut cu 15 minute mai mult. Pentru mine, într-un oraș aglomerat cum este Bucureștiul, metroul este cel mai comod mijloc de locomoție. Am două minute de așteptare în stație și 20-25 de minute până la Piața Muncii”, declara Bogdan Lobonț. În urmă cu un an, Lobonț a fost și invitatul lui Cătălin Mureșanu la o plimbare lungă prin subteranul Bucureștiului, potrivit Playsport.

Bogdan Lobonț a apărat de 86 de ori poarta echipei naționale a României, în perioada 1998-2018. A evoluat la Corvinul Hunedoara, Rapid, Ajax Amsterdam, Dinamo, Fiorentina și AS Roma.

La AS Roma, Bogdan Lobonț avea un salariu de peste 500.000 de euro pe an.

Giani Kiriță, despre Bogdan Lobonț

De curând, și Giani Kiriță a vorbit despre Bogdan Lobonț. El a declarat că milionarul are un caracter deosebit și că au multe amintiri împreună pe care nu le va uita.

„Vă povestesc și eu una cu Loby (n.r. Bogdan Lobonț). Loby, când a venit la Dinamo a ‘comis-o’, de două ori. Și l-as unat pe taică-său și i-a zis, ‘tată, sunt comisar’. Și taică-său i-a zis, ‘bă, ești nebun, deja ți-au dat gradul ăsta?’

Loby, unul dintre cei mai bun portari pe care eu i-am avut coechipieri și credeți-mă, un caracter deosebit”, a povestit Giani Kiriță.