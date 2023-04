Jose Mourinho a explicat de ce are atât de multe fire de păr albe. AS Roma s-a calificat în semifinalele Europa League

AS Roma s-a calificat în semifinalele Europa League, după ce a învins-o pe Feyenoord în prelungirile meciului retur disputat pe Stadio Olimpico, scor 4-1. Elevii antrenați de Jose Mourinho pierduse prima manșă a acestei duble. Antrenorul portughez a explicat la interviul de la finalul meciului cât de grea este această profesie și ce greutăți a întâmpinat de-a lungul timpului.

„Prin asemenea meciuri pot explica de ce am atâtea fire de păr albe. Cred ca am 150 de meciuri în competițiile europene, am văzut de toate. Sunt într-o etapă a carierei mele în care jucătorii sunt mai importanți, eu sunt ultimul. Ceea ce îmi doresc este să-i fac pe fani fericiți, să-i pun pe băieți în situația de a progresa. Sunt mândru de asta”, a spus tehnicianul.

Jose Mourinho a mai adăugat că înaintea meciului le-a spus elevilor săi că au două variante la dispoziție. „Ori câștigăm, ori plecăm acasă morți de oboseală”. Antrenorul a vorbit și despre meciul din semifinale cu Bayer Leverkusen. Mourinho a explicat că nimeni nu se poate aștepta ca în această fază înaintată a competiției să joace cu o echipă slabă.

Jose Mourinho nu vrea să plece de la AS Roma

Antrenorul a fost întrebat și de depunctarea lui Juventus. „Punctele primite înapoi de Juventus? Sunt în Italia de patru ani. De trei luni de zile spun să uităm de depunctarea asta”. În ultima perioadă au existat tot mai multe zvonuri că tehnicianul ar putea să o părăsească pe AS Roma și să semneze cu Al-Nassr. Clubul din Arabia Saudită i-ar fi oferit un salariu de 100 de milioane de euro pentru doi ani de contract.

Mourinho a explicat că este foarte fericit la AS Roma și nu poate ascunde acest lucru. El are o relație bună cu toate persoanele din club și se simte respectat de toți. „Jucătorii sunt fantastici. Nu pot spune că sunt ca niște copii, pentru că am doar doi pe care îi iubesc foarte mult, dar aproape. Nu pot să spun că nu sunt fericit aici. Uneori am frustrările mele, alteori mă gândesc la alte ambiții. Dar să vedem. Important este că astăzi sunt cu adevărat fericit și că lucrez pentru oameni”, a mai declarat antrenorul la finalul partidei, potrivit Gianluca Di Marzio.