Captură de un milion de dolari la pescuit. O fostă polițistă a dat lovitura

O americană, aflată la pescuit împreună cu familia, a descoperit o adevărată comoară în timp ce se afla la pescuit. Femeia a adus la mal o captură de peste un milion de dolari. Primar într-o localitate din statul Florida, aceasta a pescuit un pachet în care se aflau zeci de kilograme de cocaină.

La un moment dat, în timp ce pescuia, Jane Castor a observat un pachet în apă. În momentul când şi-a dat seama că a adus la mal un pachet în care se aflau 31 de kilograme de droguri, a alertat imediat autorităţile. Poliţiştii au recuperat pachetul, estimând cocaina la peste un milion de dolari.

„Fratele meu mai mic a văzut nişte resturi în apă. Am mers până acolo gândindu-ne că destul de des, atunci când pescuieşti, peştii mai mici vor căuta să se ascundă sub orice umbră. Acest lucru atrage peştii mai mari, precum coada triplă. Credeam că este o umbră, dar pe măsură ce ne-am apropiat, am văzut o ruptură în interior, prin care se distingeau pacheţele împăturite. Atunci am ştiut cu siguranţă că este vorba despre un bax cu cocaină”, a declarat femeia.