La 54 de ani, are ocazia să voteze pentru prima dată în viață. Problemele din trecut s-au răsfrânt asupra drepturilor sale, iar acum poate să experimenteze procesul electoral. Mike Tyson, unul dintre cei mai mari boxeri din istorie, a scris pe rețelele de socializare că nu a votat niciodată. Mai întâi, el nu a fost interesat de alegerile din Statele Unite ale Americii. Apoi, și-a pierdut dreptul, pentru că în anul 1992 a fost condamnat la trei ani de închisoare, pentru viol.

Acum, Tyson are ocazia să profite de o lege a statului Nevada, care spune că orice condamnat care și-a ispășit pedeapsa se poate prezenta la urne. Astfel că ex-pugilistul poate să aleagă între Donald Trump sau Joe Biden. Pe actualul președinte, Tyson îl cunoaște bine din perioada în care făcea furori în „sportul cu mănuși”, iar Trump era un personaj monden, apropiat de multe personalități.

Se pregătește să revină în ring, la 54 de ani

„Aceste alegeri vor fi primele la care am să votez. Nu am crezut niciodată că aș putea face asta, din cauza cazierului meu. Sunt mândru pentru că în cele din urmă am să votez”, a anunțat Mike Tyson.

În această perioadă, americanul se gândește să revină în ring, pentru a-l înfrunta pe Roy Jones Jr., în vârstă de 51 de ani, într-un meci de opt runde, pe 28 noiembrie.

De asemenea, Tyson ar vrea să participe și la un meci caritabil, unde l-ar avea ca adversar pe Anthony Joshua, în vârstă de 30 de ani, cel care deține centurile reunificate IBF, WBA și IBO.

„Sunt foarte interesat. Dacă asta ar însemna că am avea mai multă atenție către evenimentul caritabil, atunci sigur, sunt de acord. Aș fi extrem de încântat. Mi-ar plăcea să mă bat cu el. Ar fi uluitor”, a afirmat Mike Tyson, aflat în căutarea gloriei de altădată.