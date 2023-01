Mii de oameni s-au călcat în picioare la finala Cupei Națiunilor Golfului. Doi morți și peste 80 de răniți

Finala Cupei Golfului din acest an este găzduită de Irak. Ultima dată când țara s-a bucurat de acest statuat a fost în 1979. Și atunci selecționara Irakului a ajuns în finală. La ediția din acest an Irakul se va lupta pentru trofeu cu selecționata din Oman. Meciul este arbitrat de Istvan Kovacs. Din brigada de arbitri mai fac parte Vasile Marinescu şi Mihai Arten. În ciuda faptului că această zi a fost considerată una de sărbătoare, ea s-a transformat în una neagră.

Mii de suporteri care nu aveau bilete s-au călcat în picioare în fața stadionului. Ei au venit de la sute de kilometri și au aflat că 90% dintre bilete au fost deja vândute. Acest lucru a stârnit furia oamenilor. Ei au început să forțeze porțile arenei. Alții s-au urcat unii peste alții în încercarea de a ajunge să vadă meciul. Ambulanțele au intervenit pentru că multe persoane au fost rănite.

BREAKING: At least two people have been killed and dozens injured in a stampede at a stadium in Basra, southern Iraq https://t.co/7UfmjwVki1 pic.twitter.com/jKU07BFM1E

Ministrul de interne irakian a anunțat că două persoane au murit și că pe peste 80 de oameni au fost răniți în urma busculadelor din fața arenei. „Finala a stârnit mare interes nu doar în Irak. Zeci de mii de suporteri au venit din alte țări din Golf și s-au strâns la Basra, punând o mare presiune pe infrastructura foarte proastă a orașului. Autoritățile susțin că Basra nu e pregătit pentru un asemenea eveniment”, a spus Mahmoud Abdelwahed, jurnalist Al-Jazeera prezent la evenimentul sportiv. Armata fost nevoită să intervină.

At least two people have reportedly been killed and dozens injured in a stampede near a stadium in Iraq ahead of the Gulf Cup final ⤵️ pic.twitter.com/prPyJ4xKbp

Competiţia a reunit opt ţări. Este vorba de Irak, Kuweit, Oman, Arabia Saudită, Bahrain, Qatar, Yemen şi Emiratele Arabe Unite. Echipa națională a țării gazdă s-a calificat în ultimul ac al competiției după ce a trecut de Qatar cu scorul de 2-1. Au existat probleme în legătură cu organizarea turneului încă de la ceremonia de deschidere. Mai multor suporteri și jurnaliști care aveau bilete le-a fost interzis să intre fără să primească un anumit motiv, potrivit Digisport.ro.

Fans have been describing the chaotic scenes at a stadium in Iraq, where a stampede killed at least 2 people and left dozens injured hours before the final of the Arabian Gulf Cup.

Organisers said the match would go ahead as planned ⤵️ pic.twitter.com/qkcfUYkjOE

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 19, 2023