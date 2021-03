Valentin Mihăilă a fost cel mai bun om al României în meciul cu Macedonia de Nord.

Valentin Mihăilă are un start excelent de 2021. După ce a reuşit să-i cucerească pe italieni prin şarjele sale din flancul stâng şi prin execuţiile spectaculoase de la distanţă, jucătorul în vârstă de doar 21 de ani a spart gheaţa şi la naţionala mare.

Chiar dacă a fost menţinut, pentru început, de selecţionerul Mirel Rădoi doar pe banca de rezerve, Mihăilă a profitat din plin de accidentarea prematură a fotbalistului lui FCSB, Florinel Coman, şi a bifat şaptezeci şi cinci de minute pe teren.

„Sunt bucuros că am reuşit să marchez la debut pentru naţională, dar sunt şi mai bucuros pentru cele trei puncte pe care le-am obţinut. Am intrat pe teren cu atitudine şi cu determinare, aşa cum am făcut-o şi în meciurile din Italia” a fost prima reacţie a lui Mihăilă de la sfârşitul confruntării găzduite de „Arena Naţională”.

Mihăilă a scăpat de problemele medicale

După ce s-a confruntat la începutul anului cu dureri fizice, fostul jucător al Universităţii Craiova spune că este, în acest moment, 100% apt din punct de vedere medical. Mihăilă a absentat timp de aproape două luni de zile de pe gazon, din cauza unei accidentări suferite încă de pe vremea în care îmbrăca tricoul alb – albastru al „Ştiinţei”. Debutul său în Serie A a fost, din acest motiv, amânat până în data de 3 ianuarie.

„Sunt bucuros că am scăpat de problema medicală pe care am avut-o la începutul anului. Sunt fericit de ceea ce am realizat până acum şi nu vreau să mă opresc aici” e plin de încredere vârful de 1,77 metri, care a strâns în cariera sa şi cinci goluri pentru naţionala Under 21, toate în ultimele preliminarii.

Visează la Mondialul din Qatar

Mihăilă abia aşteaptă duelul de duminică, cu campioana mondială din 2014, Germania. Fotbalistul de 21 de ani visează cu ochii deschişi la o primă participare la un turneu final, însă recunoaşte că tricolorii au o soartă dificilă într-o grupă echilibrată, în care se mai regăsesc şi vikingii din Islanda.

„Avem mult de muncă şi ne gândim acum la meciul cu Germania. Ar fi un vis devenit realitate să evoluez cu echipa naţională la un turneu final” mărturiseşte fostul oltean.