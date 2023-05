Mihai Trăistariu, critici nemiloase după dezastrul de la Eurovision. Care sunt marile probleme observate de artist

Mihai Trăistariu, care a câștigat locul patru cu piesa „Tornero”, în 2006, la Eurovision a declarat că melodia din acest an nu avea șanse de câștig și că Theodor Andrei nu are experiența necesară pentru a participa la concursul muzical.

Mihai Trăistariu a mai spus că Theodor Andrei nu a fost susținut și că vinovați sunt cei de la Selecția Națională. El consideră că tânărul care a reprezentat România la Eurovision 2023 este talentat, dar că nu era pregătit pentru un show atât de greu.

Mihai Trăstariu, despre Eurovision 2023

„1. Această melodie – cea a României – nu avea ce să caute pe scena Eurovision internațională.

2. Singurul lucru pe care-l susțin în continuare este că acest copil ESTE TALENTAT !

Theodor Andrei a participat la ceva festivaluri de mic, probabil a avut și profesor de canto … și a ajuns la un nivel vocal FOARTE BUN.

Însă …

3. Theodor încă e mic și lipsit de experiența unor concerte mari. Nu a avut timpul necesar să digere CE ÎNSEAMNĂ Eurovision cu adevărat !

Și-atunci e o greșeală uriașă să citesc prin ziare că show-ul a fost gândit, conceput de el. Și aprobat, avizat, folosit apoi de Tvr !

(Eu, personal … cred că Tvr n-a mai crezut în el și n-a mai avut nici măcar chef să-i gândească ceva show. Și-atunci s-au prefăcut că-l lasă pe artist cu această sarcină. Au vrut, practic, să arunce ulterior nereușita … pe copil). Deci TVR experimentează în continuare, trimițând un copil necopt la Eurovision. (…) După 50 de ani, TVR-ul încă mai lasă Eurovisionul românesc să fie câștigat la plesneală, de oricine, și iată ce catastrofe se întâmple. Televiziunea națională a ales cinci jurați care n-au habar de Eurovision.

4. Am fost prezent în sală la finala românească. N-aveai ce să alegi! Dacă vocea era bună, piesa era proastă. Și invers! Așa că singurul care era mai acătării … a câștigat! Așa a fost ales acest Theodor! De la Selecția Națională mi-am dat seama că România va fi la coadă din nou și-n acest an. Lipsa vedetelor din concurs iarăși a pus un mare semn de întrebare: oare au picat vedetele la preselecție sau nu s-au înscris deloc?

5. Atitudinea lui Theodor Andrei e faină cumva. Chiar dacă pare arogant, e de fapt un … fel de a fi în public. El are sămânță de artist în el, iar asta transpare în orice apariție a lui. Chiar dacă se circărește și se schimonosește mai mereu, pe el îl prinde lucrul ăsta. Uite, pe mine nu m-ar prinde. Lui îi stă bine așa: cu roz, cu galben, cu limba scoasă, cu fața strâmbă, cu pantaloni de clovn, cu pantaloni scurți, cu cracii pe sus pe canapele etc.

6. Vocea lui Theodor are întindere, are forță, are elasticitate. Îl știu de mic și, chiar dacă i s-a îngroșat glasul odată cu maturizarea, tehnica rămâne! Ca mersul pe bicicletă. El stăpânește bine cântatul! Poate i-or fi scăpat două note în seara asta … dar asta nu e relevant”.

7. România a venit cu un show chiar mai prost decât în finala națională. Totul complet șters, totul neinteresant, monoton. Nu tu mișcare, nu tu vreun dansator. Nimic viu.

Deci pentru asta a cheltuit TVR 115.000 de euro. Revenind la Theodor, nu-i prea văd vina în acest talmeș-balmeș. Și-a făcut treaba la modul profesionist. Poți să-i reproșezi că a cântat prost? Nu. Poți să-l cerți că de ce a câștigat piesa lui în România? Nu. Pe cine trebuie dată vina?! Vă las pe voi să comentați”, și-a încheiat Mihai analiza pe Facebook.