Eurovision 2023. Cine este Hannah Waddingham, gazda concursului muzical. Puțini au recunoscut-o

Hannah Waddingham s-a alăturat lui Graham Norton, Alesha Dixon și Julia Sanina, ca gazdă a ediției din 2023 a concursului Eurovision Song Contest. Actrița, în vârstă de 48 de ani, s-a făcut remarcată cu rolul Rebeccăi Welton din serialul de comedie Ted Lasso.

Hannah Waddingham a câștigat, pentru rolul din Ted Lasso, un Primetime Emmy pentru cea mai bună actriță în rol secundar dintr-un serial de comedie în anul 2021, precum și Critics’ Choice Television Award pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie în anii 2021 și 2022.

Ea a jucat în mai multe spectacole de teatru și a fost gazdă a premiilor Olivier din acest an. Actrița a declarat că este o adevărată provocare să fie și gazda concursului Eurovision.

„Există ceva cu adevărat special la Eurovision, motiv pentru care sunt un fan înrăit de ani de zile, de la camaraderia tuturor spectacolelor din culise, până la scara epică a spectacolului”, a afirmat actrița, înainte de Eurovision 2023, competiție desfășurată în Liverpool.

Cine este gazda Eurovision 2023

Născută și crescută în sud-vestul Londrei, Hannah Waddingham a urmat școala privată de fete Streatham și liceul Clapham și și-a continuat studiile la Academia de Arte Vii și Înregistrate. După absolvire, ea a devenit actriță de teatru.

În 2000, Hannah Waddingham a lansat single-ul „Our Kind of Love”, ce a fost scris de Andrew Lloyd Webber pentru musicalul „The Beautiful Game”. A apărut apoi într-o producție din 2002 a Space Family Robinson, înainte de a juca rolul Lady of the Lake în Spamalot, care i-a adus un premiu Olivier.

Ea a jucat și în celebrul serial „Game of Thrones”, unde a interpretat-o pe Septa Unella (Călugărița Rușinii), un personaj foarte apreciat de cineaști. Anul trecut, Hannah a obținut un rol în „Hocus Pocus 2”, iar în curând va apărea în Garfield, The Fall Guy și Mission Impossible – Dead Reckoning: Part Two, potrivit WalesOnline.