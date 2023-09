Mihai Stoichiță nu mai crede în Edi Iordănescu. Directorul tehnic al FRF se dezice de selecționer

Mihai Stoichiță nu mai crede în Edi Iordănescu. Directorul tehnic al FRF a vorbit despre Ianis Hagi , carea fost rezervă nefolosită la meciul România – Israel.

Mihai Stoichiță a fost întrebat de ce fiul lui Hagi a rămas pe bancă, pe toată durata meciului cu Israel. Directorul tehnic l-a pus pe Iordănescu într-o postură neplăcută.

Am avut o lovitură liberă, când a dat Burcă pe lângă. Am ajuns cu mingea prin careu. Îl bagi pe Ianis şi ce să facă? O să o ia de la portar, să îi dribleze pe ăia până în poartă? Îl expui, mai ales în jocul ăsta. Vin Moruţan cu Mihăilă, starurile de la elveţieni. Au fost puşi în ipostaza să joace altceva decât ştiu ei să joace, să facă şi faza de apărare.

Sursa foto: ProSportLive

Continuând șirul declarațiilor acide, Stoichiță a subliniat că doar norocul ne-a salvat de la înfrângere în partida cu israelienii:

„Nu poate nimeni să conteste faptul că n-au jucat bine jucătorii noștri și că am avut șansă. Poate și în prima repriză. Nu pot să spun că am fost noi mai buni, ar fi absurd. Ar râde lumea de mine, nu pot să spun lucrul acesta. Din păcate, asta e realitatea. Dar e bine că suntem neînvinși de cinci meciuri, avem șanse în continuare. Probabil că Edi va pune lucrurile la punct”.

Cuvântul „probabil“ aruncat în frază, denotă că FRF și-a cam luat mâna de pe selecționer. Și îl va transforma în țap ispășitor, în cazul ratării calificării la Euro 2024. Declarațiile lui Stoichiță de acum vin în contradictoriu cu ce spunea „Lippi“, în octombrie 2022, când insista că selecționerul trebuie lăsat în pace, în ciuda clasării pe ultimul loc în Liga Națiunilor.

„Edi Iordănescu trebuie să continue la cârma echipei naționale. Am văzut lucruri bune în luna septembrie, de la ele trebuie continuat. Deși am terminat pe ultimul loc, cu un singur punct în plus am fi fost pe locul 2“, spunea Stoichiță anul trecut.