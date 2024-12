Sport Mihai Stoica, nemulțumit de prestația jucătorilor de la FCSB







Managerul echipei FCSB, Mihai Stoica, a fost nemulțumit de jocul echipei după meciul cu FB Botoșani. „Am turbat când am văzut ce se întâmplă”, a spus el.

Mihai Stoica dezamăgit de ultimul meci al FCSB

MM Stoica, președinte ale Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost dezamăgit de jucătorii echipei după meciul cu FC Botoșani, pe care l-au câștigat cu scorul de 2-1.

FCSB a urcat pe primul loc al Superligii după ce a câștigat meciul cu FC Botoșani.

Stoica: Doar 2-3 jucători au jucat, Bîrligea, Olaru. Relaxare, aroganță

Managerul a fost nemulțumit de jucătorii FCSB și a afirmat că jucătorii au tratat meciul superficial, cu „aroganță”, amintind de meciul cu Petrolul din sezonul trecut, când au făcut doar un egal (2-2).

„Ieri nu am intrat în vestiar, azi nu am vorbit cu nimeni. Nu mi-a plăcut deloc ce am văzut. La Galați nu am avut nimic de comentat, poate cea mai bună evoluție.

Aici, doar 2-3 jucători au jucat, Bîrligea, Olaru și alți 2-3 cărora nu le pot reproșa nimic. Relaxare, aroganță. Dacă intrăm cu atitudinea asta, nu facem nimic.

Dacă noi credem că jucăm cu Botoșani și batem doar dacă plimbăm mingea, nu e așa.

Clasamentul nu mă supără. Era minutul 80 și cei de lângă mine nu înțelegeau de ce eram turbat”, a adfirmat managerul FCSB.

MM Stoica: Unii jucători nu au tratat profesionist meciul acesta

Mihai Stoica, nemulțumit de modul în care jucătorii au tratat meciul cu FC Botoșani. Jucătorii nu înțelegeau reacția lui, cu toate că erau în minutul 80, cu avantaj cu două puncte.

„Eram terminat, aruncam geaca de pe mine. Simțeam că se întâmplă ca la Ploiești, când am avut 2-0 și am fost egalați.

Dacă David Miculescu nu era precaut și nu respingea din duelul cu Miron, era 2-2.

Unii jucători nu au tratat profesionist meciul acesta.

Risto nu a avut scuză la faza golului, deși jucase bine până atunci. Baba are 0,0001 la sută vină, nu a putut să facă nimic.

Înțeleg că una e să joci cu o câștigătoare de cupă europeană, alta cu Botoșani, dar trebuie să te concentrezi”, a afirmat MM Stoica la Prima Sport 1.