Sport Pușcaș, criticat dur de MM Stoica: Nu are ce căuta la Națională







Mihai Stoica și-a spus părerea despre George Pușcaș, criticându-l în termeni duri pe atacantul lui Bodrum FK. Oficialul de la FCSB este nemulțumit de prestația și de coafura fotbalistului.

MM Stoica nu îl vrea pe Pușcaș la Națională

Cu toate că nu a fost convocat pentru lotul național, de selecționerul Mircea Lucescu la ultima acțiune, George Pușcaș a fost din nou în vizorul președintelui Comisiei de Administrație de la FCSB, MM Stoica. Acesta crede că atacantul nu ar trebui chemat niciodată la lot.

Mai mult decât atât, MM Stoica s-a arătat iritat și de coafurile lui George Pușcaș din ultimii ani.

„Puşcaş, pentru mine, nu are ce să caute la echipa naţională. Este o opinie. Bine a fost că n-a mai fost. Nu numai pentru că are foarte multe chestii care îi lipsesc. Câteodată se mai întâmplă să îţi cade mingea în cap şi să iasă un rezultat formidabil pentru echipă. Când văd un jucător care are foarte multe lacune, cum este Puşcaş, că vine cu coafurile alea...

Acum am văzut că are o coadă de mă şi sperie. Coafuri de genul ăsta ar trebui să aibă fotbalişti care au spus prea multe în fotbal, nu ăştia care n-au spus nimic”, a afirmat oficialul FCSB, Mihai Stoica la Prima Sport 1.

George Pușcaș joacă în prima ligă din Turcia

George Pușcaș a ajuns în prima ligă din Turcia, la Bodrum FK, în vara acestui an, pe 13 august. El are 11 meciuri și patru goluri în campionat în acest sezon.

Pentru naționala României a jucat 46 de meciuri și a înscris de 11 ori. Pușcaș a debutat pentru echipa reprezentativă a României în 2018, aflată atunci sub comanda lui Cosmin Contra, conform gsp.ro.

George Pușcaș, un început promițător în fotbal

George Pușcaș a început fotbalul la Liberty Oradea, apoi a fost remarcat de Internazionale Milano, care l-a adus întâi sub formă de împrumut, apoi transferat direct.

Pușcaș a jucat pentrua FCSB, iar când avea 17 ani a fost remarcat de scouterii lui Internazionale Milano, club la care s-a transferat mai întâi sub formă de împrumut, după un an fiind transferat definitiv pentru 600.000 de euro.

Între 2015-2016 a jucat la Bari, unde primele sale goluri au venit după cinci meciuri fără victorie, două reușite în meciul câștigat cu 4–0 cu Ternana. Următorul gol a fost deschiderea de scor din repriza a doua a meciului cu Como, câștigat cu 3–0, când a reluat în stânga portarului o minge respinsă defectuos.

Au urmat apoi Benevento (2016), Novara (2017), Palermo (2018-2019), Reading (2019-2023) și Genoa (2023-2024).