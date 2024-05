Sport Mihai Rotaru, nemulțumit de sistemul competițional al Superligii. „E o anomalie”







Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a criticat sistemul competițional actual al Superligii. Echipa lui s-a impus la loviturile de departajare în fața celor de la U Cluj. Timp de 120 minute, scorul a fost 1-1, apoi jucătorii lui Rotaru s-au impus cu 5-4 la loviturile de la 11 metri. Universitatea Craiova este ultima echipă din Superligă ce își asigură biletele către preliminariile Conference League.

Mihai Rotaru, reacție acidă

Mihai Rotaru a spus că toată munca se poate evapora într-o singura partidă și că nu este normal să se întâmple așa ceva. El a declarat că a investit mult în jucătorii săi și că ar fi putut pierde tot.

„Din păcate, e o anomalie, nu poți juca la ruletă, practic asta am făcut un sezon întreg. Am muncit un sezon întreg, am terminat pe podium, nu poți da un baraj cu echipa de pe locul 10. Se pot întâmpla foarte multe lucruri care pot schimba soarta partidei. Ceea ce se întâmplă e împotriva firii naturale. Nu poți pierde un sezon întreg într-un meci! Toată munca se putea evapora într-o singură partidă, am investit, am avut buget, puteam pierde tot. Puteau interveni suspendările, se puteau accidenta jucători. O muncă de 40 etape putea fi nulă după o singură partidă”, a spus Mihai Rotaru la Prima Sport.

Mihai Rotaru, după meciul cu U Cluj

Patronul Universității Craiova a declarat că cel mai important lucru este să te bucuri de fotbal. El a mai spus că toată munca oltenilor a fost în gheata lui Dan Nistor.

„Să nu uităm să ne bucurăm de fotbal, asta este cel mai important. Nu am avut un joc consistent, nu a fost o diferență clară, dar victoria a fost dulce, a creat unitate între suporteri, între jucători și toți cei din jurul Universității Craiova.

În minutul 119, la scorul de 1-0, îți e teamă și de umbra ta! Am mai avut experiențe similare. Dacă mai erau 2-3 serii de penalty-uri, cred că toată Craiova ajungea la Urgențe! Toată munca noastră a fost în gheata lui Dan Nistor”, a completat patronul oltenilor.

U Cluj ar fi avut ocazii mai clare

El a spus și că cei de la U Cluj au avut ocazii mai multe și mai clare, dar că nu mai vrea să discute despre asta. „Cei de la U Cluj au avut ocaziile mai clare, într-adevăr. Nici nu mai contează asta”, a mai declarat Mihai Rotaru.