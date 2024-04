Sport Superliga, play-out: U Cluj, victorie chinuită cu Poli Iași. Moldovenii se scufundă în mlaștina retrogradării







Superliga, play-out. Universitatea Cluj a câștigat, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, împotriva echipei Poli Iași, într-un meci din etapa a șasea de play-out.

Superliga, play-out: U Cluj, învingătoare în fața celor de la Poli Iași

Singurul gol al meciului din Superliga a fost marcat de Daniel Popa, în minutul 53. Echipa oaspete nu a reușit să creeze nicio ocazie reală de gol, în timp ce echipa "U" a ratat prin brazilienii Roger (minutul 28) și Thalisson (minutul 48). Thalisson chiar a reușit să înscrie (minutul 60), însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

Echipa "U" a avut o serie de patru etape fără victorie, înregistrând două remize și două înfrângeri. În schimb, echipa Poli Iași a obținut doar o singură victorie și o remiză în cele șase etape din play-out.

În meciurile directe din sezonul regulat, Poli Iași s-a impus în ambele partide, câștigând cu 2-0 în deplasare și cu 1-0 pe teren propriu.

Superliga. U Cluj a urcat pe locul 2 în play-out

Înaintea acestui meci, U Cluj ocupă locul 4 în play-out, cu 26 de puncte. Obiectivul ardelenilor atins odată cu victoria cu Poli Iași a fost să se claseze în primele două locuri din play-out.Acest lucru le va permite să participe la barajul pentru ultimul loc ce asigură calificarea în preliminariile Conference League.

Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău nu traversează cea mai bună formă și vine după două înfrângeri consecutive în campionat, scor 1-2 pe teren propriu cu Petrolul și 0-1 în deplasare cu Oțelul Galați.

Tensiuni înainte de meciul dintre U Cluj și Poli Iași

În cadrul conferinței de presă susținute înaintea meciului de miercuri, Ioan Ovidiu Sabău a dat dovadă de o atitudine tensionată și a sugerat că este pregătit să părăsească U Cluj:

„La mine, dacă se găsesc soluții mai bune și au alte variante mai bune, sunt dispus să plec și chiar să vin cu bani de acasă să ajut echipa. Aici nu punem sub semnul întrebării «pleacă Sabău sau nu pleacă». Nu discutăm această problemă. Am încredere în mine, în tot ceea ce am lucrat, nu m-am schimbat, am aceleași principii. Încerc să-i adun pe jucători, să le dau încredere. Țin foarte mult la ei, trebuie să găsesc acele cuvinte care să le dea curaj pentru o nouă victorie. Eu nu o să mai accept și nu o să mă mai mulțumesc să mă lupt la retrogradare. Mai bine nu mai fac această meserie. Este clar că la anul lucrurile altfel trebuie să arate”, a declarat antrenorul celor de la U Cluj.

Din tabăra adversă, Tony Da Silva a transmis:

„E un meci special pentru mine. Merg la Cluj, a doua mea casă, oraș în care am trăit niște momente foarte frumoase cu CFR. Jucăm împotriva unei echipe de tradiție, o echipă foarte bună, cu mulți suporteri, pe care o respect. Am jucat la rivala celor de la Universitatea, CFR Cluj, echipă cu care am făcut istorie. Clujul este casa mea, pentru că am fost respectat de toată lumea de acolo, am lăsat foarte mulți prieteni la Cluj și mulți dintre ei țin cu Universitatea. Am respectat întotdeauna Universitatea, tradiția lor, un club foarte iubit. Mergeam acasă la prietenii mei care aveau tricouri și fanioane cu U. Sunt fericit că mă întorc acasă”, a spus tehnicianul lui Poli Iași.