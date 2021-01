Mihai Morar are un ritual fix la 5 dimineața. Se trezește la aproximativ 4:30 în fiecare dimineață și are un ritual zilnic. Anul trecut, prezentatorul anunța că a slăbit 15 kilograme, dar fără să țină dietă.

”Am un regim alimentar echilibrat. Mănânc de toate: carne, carbohidrati, legume. Parerea mea este ca dietele nu ar trebui sa fie tinute din carti, deoarece programul fiecărei persoane diferă. De exemplu, seara am arderile mai mari pentru ca termin programul de lucru la ora 22:00. Asa ca mai mananc câte ceva, cum ar fi brânză sau mere. Nu sunt bolnav, nu am tinut diete minune, nu m-am infometat, nu mi-am pus viata sau sanatatea in pericol. E, pur si simplu, noua mea viata. Cu sau fara 15 kilograme in minus. E mai putin important. Ceea ce conteaza e ca ma simt din ce in ce mai „eu”… pe exterior, dar mai ales pe interior”.

De asemenea, Mihai Morar povestea anul trecut că face sport de 3 ori pe săptămână. ”Merg la sală de trei-patru ori pe săptămână si fac exerciții pentru grupele de mușchi. Nu vreau să mai slăbesc pentru că am ajuns să am mai puține kilograme decât aveam la 18 ani”, spunea prezentatorul în urmă cu ceva timp, după schimbarea fizică spectaculoasă.

