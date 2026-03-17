Mihai Fifor, nou atac la Ilie Bolojan, în legătură cu veteranii de război

Deputatul PSD Mihai Fifor a reacționat dur la afirmațiile premierului Ilie Bolojan privind așa-numiții „veterani pe stil nou”, considerând că acestea afectează imaginea militarilor români care au participat la misiuni externe. Fostul ministru al Apărării susține că poziția exprimată de șeful Guvernului este ofensatoare pentru militarii care au luptat în teatrele de operații.

„Declarațiile premierului nu sunt doar neinspirate. Sunt profund nedrepte și jignitoare pentru militarii români care au servit în teatrele de operații externe”, a declarat Fifor.

Mihai Fifor a evidențiat situațiile dramatice prin care au trecut mulți dintre veterani, subliniind că unii și-au pierdut viața sau au fost grav răniți în timpul misiunilor.

„Unii au făcut sacrificiul suprem și au venit acasă sub drapel, lăsând în urmă familii distruse, soții fără soț și copii fără tată. Alții sunt în cărucioare, paralizați. Alții fără picioare sau schilodiți în suflet. Dar toți sunt mândri că și-au servit patria.”

„Când nea Ilie-sărăcie își dă cu părerea despre armată, îți vine să-l încalți în bocanci, să-i pui ranița în spate, masca pe figură și armamentul din dotare și să-l trimiți să petreacă o ‘vacanță’ în Irak, Afganistan, Mali sau Balcanii de Vest. Plătim noi. All inclusive!”

„Veteranii ‘pe stil nou’ au reușit să atragă respectul unei lumi întregi față de România și față de români. Ceea ce matale, domnule premier, nu vei reuși nici dacă te mai naști o dată”.

„Oamenii îi opresc pe veteranii ‘pe stil nou’ pe stradă și le spun: ‘Thank you for your service!’ Ei îți asigură liniștea ca să te cocoți pe scaunul de premier, de unde îți permiți să dai cu scuipat în obrazul lor. Dar ei sunt iertători. Pentru că unii au văzut moartea cu ochii. Însă altcineva nu te va ierta, nea Ilie. Și poate ar fi bine să începi să te temi.”

„De fapt, nu sunt convins nici că ai înțeles ce am scris mai sus. Da, nea Ilie-sărăcie… oamenii ăștia sunt cei mai buni ambasadori ai României. Da, ei îți asigură liniștea ca să te cocoți pe scaunul de premier, de unde îți permiți să dai cu scuipat în obrazul lor. Dar știi ce? Ei sunt iertători. Pentru că unii au văzut moartea cu ochii. Însă altcineva nu te va ierta, nea Ilie. Și poate ar fi bine să începi să te temi”, încheie Fifor.