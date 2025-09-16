Economie

Mihai Daraban: Există o teamă în rândul oamenilor de afaceri inspirată mai mult din ceea ce văd la televizor decât din realitate

Mihai Daraban: Există o teamă în rândul oamenilor de afaceri inspirată mai mult din ceea ce văd la televizor decât din realitate
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, consideră că există o teamă în rândul oamenilor de afaceri inspirată mai mult din ceea ce văd la televizor decât din realitate.

Restart reciclare - un nou început pentru mediu

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a găzduit, în data de 15 septembrie a.c., evenimentul „Restart reciclare - un nou început pentru mediu”, organizat de Garda Națională de Mediu.

Întâlnirea a marcat lansarea campaniei naționale „ReStart reciclare" și a avut ca obiective principale protecția mediului prin reducerea poluării și a risipei, promovarea economiei circulare bazată pe reutilizare, reparare și reciclare, precum și cultivarea responsabilității sociale la nivelul comunităților și mediului de afaceri.

Daraban: CCIR oferă analize aprofundate ale bilanțurilor depuse de agenții economici

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, a subliniat importanța acestei inițiative, susținând faptul că „orice politică publică trebuie să plece de la cunoașterea perfectă a jucătorilor din teren.

CCIR oferă, în fiecare an, analize foarte aprofundate ale bilanțurilor depuse de agenții economici la organele fiscale, precum și situația de la Registrul Comerțului.

Din aceste analize vă pot spune că situația economică a României nu este chiar atât de rea cum auzim zilnic. Avem o dinamică pozitivă atât în ceea ce privește profitul, cât și referitor la cifra de afaceri care, de exemplu, anul trecut, a crescut cu 37 de miliarde de euro față de 2023.

Este adevărat că sunt societăți care se închid, dar, în același timp, avem și multe companii noi.

Mihai Daraban: Trend pozitiv în economie

Un alt trend pozitiv pe care l-am constatat este numărul societăților care își depun bilanțul anual la organele fiscale și care, pentru 2024, sunt cu aproape 50 de mii mai multe decât în anul precedent.

Există clar o teamă în rândul oamenilor de afaceri, dar consider că este una determinată mai mult de ceea ce văd la televizor, decât de ce se întâmplă în realitate.”

