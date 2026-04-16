CCIR susține relansarea proiectului AGRI pentru independența energetică a României

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, în data de 15 aprilie 2026, o întâlnire oficială cu Excelența Sa doamna Tamar Beruchashvili, Ambasadorul Georgiei în România.

Proiectul AGRI, tema întâlnirii Mihai Daraban - Tamar Beruchashvili

Tema centrală a întrevederii a constituit-o proiectul AGRI (Azerbaidjan – Georgia – România Interconnector), conceput pentru transportul gazelor naturale din regiunea Caspică, prin Azerbaidjan și Georgia, cu traversarea Mării Negre via nave metaniere, și care implică construcția a două terminale de lichefiere specifice.

„Cifrele ne spun că relația economică dintre România și Georgia merge în direcția bună, dar ne arată și un potențial încă neexploatat. Georgia este principalul nostru partener comercial în Caucazul de Sud și, totuși, schimburile bilaterale rămân sub nivelul real al potențialului celor două economii — iar rolul CCIR este tocmai să reducă această distanță. AGRI nu este doar un proiect energetic — este un proiect care vizează independența energetică a României”, a declarat Mihai Daraban.

Mihai Daraban: CCIR va lucra să construiască voința politică la nivel european

„Gazul natural lichefiat transportat prin această rută reprezintă o soluție sustenabilă și eficientă. Avem parteneri, avem ruta, avem tehnologia. Ce lipsește este voința politică la nivel european, iar CCIR va lucra să o construiască prin toate canalele disponibile, inclusiv prin sistemul cameral european”, a mai spus președintele CCIR, Mihai Daraban.

Tamar Beruchashvili: Coridorul de Mijloc e o necesitate strategică în contextul actual

În completare, Excelența Sa Tamar Beruchashvili a reiterat importanța strategică a Coridorului de Mijloc – ruta comercială care leagă China și Kazahstan, traversează Marea Caspică, trece prin Azerbaidjan, Georgia și Turcia și ajunge în Europa, oferind o alternativă viabilă la rutele nordice și la Canalul Suez:

„Coridorul de Mijloc nu este doar o altă opțiune — este o necesitate strategică în contextul actual. Georgia se află în inima acestui coridor și este pregătită să joace rolul pe care geografia și determinarea noastră ni-l conferă: acela de punte între Asia și Europa.”

