Mihai Daraban, CCIR, la Gala „Excelență în Management”: „Toți am auzit de producție pe stoc, dar nimeni nu a auzit de import pe stoc”

„Noi suntem un apărător al mediului de business din România, indiferent de natura capitalului, chiar dacă sprijinim în țările cu capital autohton. Ceilalți știu deja ce să facă în România. Asta pentru că românii trebuie susținuți. Am ajuns la înspăimântătorul deficit al balanței comerciale de 34,1 miliarde de euro după 2022, în continuă creștere de la an la an. Aceste lucruri trebuie să ne pună pe gânduri. Cel mai eficient sondaj în rândul cetățenilor este cifra de la import. Toți am auzit de producție pe stoc, dar nimeni nu a auzit de import pe stoc. Anul trecut am importat de 26 de miliarde de euro. Trebuie să venim în întâmpinarea consumatorului român, trebuie să aflăm ce dorește. România trebuie să fie predictibilă din punct de vedere fiscal, este greu, căci condițiile sunt de această măsură, fiscalitatea este redusă, iar cheltuielile trebuie reduse”, spune Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.

CCIR tinde spre dezvoltare economică

În toată această lungă perioadă, de când a preluat conducerea Mihai Daraban în urmă cu opt ani, în cadrul sediului CCIR Business Center din București, zeci de forumuri internaționale au avut loc, iar președintele instituției este de părere că, cât de curând, se va putea atinge cifra de 100 de forumuri, cu întâlniri B2B în sprijinul mediului de afaceri din România pentru ca antreprenorii din țara noastră să-și poată întâlni potențialii parteneri de afaceri dincolo de spațiul Uniunii Europene, cât mai departe pe mapamond.

„De-a lungul celor 8 ani de mandat, în fruntea Camerei de Comerț și Industrie a României, am stat la aceeași masă cu nu mai puțin de 11 miniștri ai economiei. La preluarea fiecărui nou mandat de ministru, proiectele propuse de CCIR trebuiau reluate și reevaluate. Totul era luat de la zero”, spune Mihai Daraban.

Gala Capital „Top 100 Manageri”

Managerii de succes din România au fost premiați miercuri seara, 26 aprilie, în cadrul Galei Capital Excelența în Management. Evenimentul a avut loc la Phoenicia Grand Hotel, iar întreaga gală de premiere a fost transmisă în regim live pe pagina de Facebook Capital România și pe canalul de Youtube HAI Romania. Înregistrările integrale vor putea vi vizionate pe aceste canele media.

Revista economică Capital organizează încă din anul 2015 Gala Excelența în Management, un eveniment special în cadrul căruia sunt premiate performanțele managerilor din companii de renume prezenți în mod activ pe piața din România. Cei 100 de manageri menționați în acest supliment fac parte din mai multe domenii de activitate, precum administrație publică, agenții de publicitate, resurse umane sau educație și cercetare.

Managerii ce au fost prezentați și premiați în cadrul Galei „Excelență în Management” ediția 2023 au fost incluși și în Capital Top 100 Manageri, un proiect în cadrul căruia redacția Capital a analizat performanțele șefilor de departamente de la companii din toate domeniile de activitate, urmărind rezultatele, deciziile și acțiunile relevante desfășurate de aceștia în anul precedent.