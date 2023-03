Mihai Daraban, președintele CCIR: România are mult de lucrat pentru a echilibra balanța comercială

Forumul economic a beneficiat de prezența prim-ministrului Guvernului României, dl. Nicolae-Ionel Ciucă și a prim-ministrului Guvernului Poloniei, dl. Mateusz Morawiecki. De asemenea, la sesiunile B2B care au urmat deschiderii oficiale au participat peste 40 de companii românești și poloneze, din diferite sectoare de activitate, precum: apărare, IT&C, agricultură, energie și transporturi, soluții smart city și mobilitate urbană.

„Pentru început, aș dori să subliniez faptul că primul acord internațional pe care l-am semnat în calitate de președinte al CCIR a fost cel cu Camera de Comerț a Poloniei. Profit de această ocazie să le mulțumesc celor doi prim-miniștri, celor mai înalți demnitari ai României și Poloniei pentru că oficiază, practic, acest forum de afaceri. Oamenii de afaceri, în general, au nevoie de stabilitate, de încredere reciprocă și sperăm ca întâlnirile B2B dintre reprezentanții companiilor românești și cele poloneze care vor urma să fie extrem de benefice pentru ambele părți. Schimburile comerciale cu Polonia, înregistrate anul trecut, au fost în valoare de 10,94 miliarde de euro, cu o creștere semnificativă față de anul precedent. În același timp, noi întotdeauna am făcut distincție între schimburile de mărfuri și produse și schimburile de servicii, iar aici putem spune că am înregistrat schimburi de servicii de 835 de milioane de euro, în 2022. Din păcate, pentru România, noi am exportat doar 3,5 miliarde de euro și am importat 7,44 de miliarde de euro. Deci, România are mult de lucrat pentru a echilibra balanța comercială”, a declarat președintele CCIR, dl. Mihai Daraban.