Mihai Bobonete, mai sincer ca niciodată. Azi este o zi specială pentru actor: „Am început să mă văd și pe mine așa cum sunt”

Mihai Bobonete își sărbătorește azi ziua de naștere. Actorul împlinește 42 de ani și nu a putut să nu transmită un mesaj emoționant pentru toți oamenii care i-au fost aproape.

Comediantul a mărturisit că este recunoscător pentru tot ce are și că se simte împlinit. Vedeta a mai declarat că liniștea s-a instalat în viața lui și că are parte doar de reușite.

Azi e ziua lui Mihai Bobonete

„Am momente în care mă gândesc foarte mult și mă întreb dacă eu merit ceea ce am, dacă asta este ce mi-am dorit sau e o întâmplare că mă aflu în soarta asta, mă gândesc, vă văd, vă aud, vă simt și cel mai important lucru este că am început să mă văd și pe mine așa cum sunt. Astăzi sunt jumătate recunoscător și jumătate fericit, jumătate în adevăr și jumătate în minciună, jumătate în ceea ce nu mai vreau să fiu și jumătate în noul Bobo, sunt jumătate pentru câțiva prieteni și jumătate pentru alții, jumătate sunt pentru Mama și la fel, am o jumătate pentru Tata… La 42 de ani Astăzi sunt în sfârșit 100%, fără jumătăți și cu Toată ființa mea pentru Octavian, Maria și Cătălina!…

Ei știu cel mai bine ce să facă cu mine, iar eu dorm din ce în ce mai liniștit! Vă mulțumesc pentru urări și vă cinstesc cu prima ocazie sau prin Septembrie pe la Constanța, prin Noiembrie prin Londra, prin Decembrie pe la Timișoara și neapăratînainte de Crăciun la Sala Palatului… nu vă spun mai multe… doar că „Back în Bussines”, a scris artistul.

Mihai Bobonete, despre lupta cu depresia

Mihai Bobonete este unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la PRO TV. Cu toate astea, el a recunoscut că s-a confruntat cu o depresie severă și că a avut nevoie de ajutorul specialiștilor. Vedeta „Las Fierbinți” a declarat că s-a speriat când și-a dat seama că familia sa este în pericol.

„Eu m-am întâlnit pentru prima oară cu terapia acum vreo cinci ani, când au intrat hoții peste nevastă-mea și peste copii în casă, când eu eram plecat. Nu s-a întâmplat nimic grav. Ai mei dormeau iar hoții, niște găinari care nu au priceput că oamenii de vârsta mea nu-și țin în casă lucrurile de valoare, și-au dat seama că nu aveau ce să fure. Pe de altă parte și-au dat seama și că mai era cineva în casă. Dar pentru mine impactul a fost de așa natură încât am fost nevoit să ajung la terapeut.”, a povestit vedeta Pro TV, la un moment dat.