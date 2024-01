Mihai Bobonete, cunoscut cu numele de ,,Bobiță” din serialul de comedie Las Fierbinți, se bucură din plin de succes dar nu numai în actorie, ci şi în domeniul afacerilor. Pe lângă vilă şi maşină de lux, deţine şi ceasuri scumpe.

Pe lângă actorie, Bobiță din Las Fierbinți s-a impus și în lumea afacerilor, fiind implicat în patru firme, ca asociat sau patron. De altfel, două dintre acestea aduc profituri considerabile.

Mihai Bobonete, din Las Fierbinți, a investit o avere în ceasuri

Mihai Bobonete stă bine la capitolul finanțe. Spre exemplu, artistul a plătit o avere pentru două ceasuri. După cum se poate vedea într-unul din podcasturile sale, Mihai Bobonete poartă la mână un ceas scump. Într-o altă imagine, comediantul poartă un alt ceas destul de valoros. Ambele ceasuri sunt apreciate de specialiștii în domeniu.

Mihai Bobonete. Sursa foto: Facebook.

Unul dintre cele două ceasuri se numește Mido Ocean Star și costă nu mai puțin de 1300 de euro, iar celălalt este un Breitling Endurace Pro, un ceas quartz, foarte rezistent de la Breitling, la circa 2800 de euro.

Sursa foto: Facebook

Bobiță din Las Fierbinți, dezvăluiri despre viața de familie

Mihai Bobonete și soția sa, Cătălina, s-au cunoscut pe vremea când aveau doar 14 ani, iar de atunci sunt de nedespărțit. Actorul a trecut prin momente tensionate în căsnicie, însă nu s-a gândit niciodată la divorț. În cadrul unui podcast, Mihai Bobonete a mărturisit, printre altele, că face parte din prima generație care a ratat „criza de 40 de ani”. De altfel, a făcut mai multe dezvăluiri, însă în spirit de glumă.

Sursa foto: Facebook

„Eu fac parte din prima generație care ne-am ratat criza de 40 de ani. Noi nu am putut să avem criza bărbatului de 40 de ani, pentru că a venit pandemia exact când am făcut 40 de ani. Eu n-am putut să divorțez pentru o scurtă perioadă, n-am putut să mă duc la… pe banii mei, n-am putut să mă tatuez. (…) Unde divorțezi în pandemie, când n-ai voie să ieși din casă? M-am trezit într-o dimineață, m-a luat criza puțin așa și am zis: «Cătălina, eu divorțez!». «Unde divorțezi? Nu ai voie să ieși din casă, e lockdown​. Unde te duci să faci acte? Nu te bagă nimeni în seamă» și am zis «Cătălina, lasă să treacă pandemia»”, mărturisit Mihai Bobonete