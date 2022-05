Mihai Bobonete, în război deschis cu Nicușor Dan și Clotilde Armand: „Sper ca toate drumurile pe care le mai aveți de făcut în viața asta să fie la fel ca bucata asta de șosea”

Pe strada Jandarmeriei, nr. 375-390, din nordul Bucureștiului, nu există asfalt, lucru semnalat și de actorul Mihai Bobonete, care transmite și un mesaj demnitarilor locali ai capitalei.

Mihai Bobonete acuză demnitarii USR de incompetență

„Sper ca toate drumurile pe care le mai aveți de făcut în viața asta să fie la fel ca bucata asta de șosea pe care merg de 10 ori pe zi. Eu împreună cu cei doi copii ai mei care mă întreabă tot timpul de ce nu vine nimeni de 10 ani încoace să pună un asfalt.

De fapt, m-am razgandit, sper să aveți numai drumuri ca acesta toată viața asta și după ea la fel. Și mai sper că într-o zi, ăstora care ocupă funcții atât de înalte să vi se facă atât de rușine de incompetență și de neputință, încât să vi se rupă pantalonii în c** la fiecare strănut, până la 90 de ani. Și să găsiți tot timpul coajă de nuca în cozonac!” a fost mesajul postat de Mihai Bobonete.

Clotilde Armand ocupă fără rost funcția de primar al Sectorului 1, acuză Bobonete

Mihai Bobonete continuă acuzațiile, adresându-se primarului Nicușor Dan, dar și edilului Sectorului 1, Clotilde Armand, despre care spune că ocupă funcția publică fără motiv.

„Să nu-mi începeti acum că nu ține de noi, că e la capitală, că mai sunt situații… Acum o săptămână am auzit o declarație care reflectă fix potența unui primar. «Eu știu că toate linoleurile din tramvaiele bucureștene trebuiesc schimbate, dar nu avem bani!».

Domnul Nicușor, eu știu că aș face surf, dar nu am placă și mai știu unele lucruri, dar nu am chef și mi-e și scârbă să vi le spun că sigur găsiți o scuză la toate. Doamna Clotilde sunteți cel mai degeaba”, a mai scris Bobonete, pe Facebook.

Clotilde Armand se apără împotriva acuzațiilor actorului

La doar o oră de la postarea făcută de Mihai Bobonete, vedeta serialului „Las Fierbinți”, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunță că a apelat Administrația Strazilor, în vederea remedierii situației străzilor din Sectorul pe care îl conduce, străzi despre care spune că nu se află în administrarea sa.

„Această porțiune aparține de Primăria Capitalei iar Primăria Sectorului 1 nu are cum să intervină. Nu are cadru legal. Anul trecut am mai reamintit asta. Acum, pentru disconfortul creat eu sunt pregătită să îmi cer iertare tuturor locuitorilor din zona asta. Dar scuzele mele nu vor asfalta drumul și nici nu vor folosi. Așa că am sunat la Administrația Strazilor să se ocupe de drum.

Să nu se mai repete situația voi propune Consiliului local un proiect de hotărâre prin care să preluăm noi strada Jandarmeriei la Sectorul 1. Profit de ocazie să reamintesc că am mai propus Consiliului local preluarea mai multor străzi cu probleme aflate în Sectorul 1 pentru modernizarea lor dar alianța PSD și PNL au refuzat sistematic să voteze. Rezultatul? Degeaba – așa cum bine spuneți”, a replicat Clotilde Armand, primarul Sectorului 1.