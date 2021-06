Mihaela Rădulescu a postat pe contul de Instagram câteva imagini în care apare alături de fiul ei, Ayan, și de iubitul Felix Baumgartner. Cei trei sunt la Saint Tropez, într-un cadru de vis, fapt ce l-a făcut pe Cabral să posteze un comentariu ironic: „Da, exact ca la Voineasa”.

Mihaela Rădulescu, alături de Felix Baumgartner și Ayan la Saint Tropez

„Ce poză frumoasă! Trebuie să fii o mamă tare mândră Mihaela cu aşa băiat voinic.. Ai vreun reper/ vreo inspiraţie/ recomandare de reflectie în ceea ce priveşte creşterea unui aşa băiat încrezător şi isteţ, dar pare-se cu picioarele pe pământ? ❤️ Creşterea unui copil e cea mai mare provocare a vieţii, aşa este?”, a scris o urmăritoare a Mihaelei Rădulescu la postarea respectivă.

Au existat zvonuri, la un moment dat, legate de o eventuală despărțire a vedetei TV de iubitul ei, dar informația nu s-a confirmat. Dovadă că relația merge mai departe stă postarea Mihaelei de pe rețeaua de socializare, care a strâns peste 27.000 de aprecieri.

„Orice relație neconvențională, mai ales între doi oameni publici, e dezbătută în cel mai convențional mod cu putință de presă și de public. Credeți ce doriți, eu trăiesc numai ce-mi place. Și cred că am dovedit asta de mult.

„N-a fost „coup de foudre. Și nici până azi nu știu de ce m-am îndrăgostit de un bărbat din singura categorie pe care am evitat-o cu strictețe – cea a playboy-lor, a donjuanilor de profesie. Uite, am comasat toate întrebările și-ți dau un singur răspuns. Nu ție, celor curioși – am învățat să-mi prețuiesc mult mai mult viața privată.

Și am constatat că am numai de câștigat de-aici, atât eu, cât și familia mea. Nu mai vreau să mă mărit, nu trăiesc ce vor alții, ci doar ce are sens total pentru mine. Și dacă o relație cu un bărbat de pe altă planetă mă face fericită și trebuie să ne întâlnim în cosmos ca să fim fericiți, o s-o fac, fără selfie. Știu că pare ciudat să nu trăiești în aceeași casă, oraș, țară cu bărbatul tău, dar la fel de ciudat poate fi să-ți împarți patul sau gândurile cu un om pe care nu-l mai iubești sau care are pe alta.

Nu trăim la fel, nu gândim la fel despre iubire și libertate, nu simțim la fel, deci haideți să mai și acceptăm că și cuplurile pot avea diverse forme de fericire și de conviețuire. Iar dacă nu puteți accepta, eu tot vă doresc fericirea mea, pentru că e reală și întreagă”, spunea Mihaela Rădulescu despre Felix, într-un interviu acordat pentru revista VIVA.