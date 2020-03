Asta nu e o vacanta planetara, nici vreun concediu de zacut la Netflix – e un reset pentru noi toti

„Stiu, toata lumea da sfaturi si stie tot despre virus. N-a ramas nimic necunoscut, nedezbatut… Vin si eu si zic doar atat – asta e un timp castigat, nu pierdut. Castigam timp de stat acasa, cu cei dragi. Castigam timp pentru noi insine. Scrieti, cititi, faceti curatenie generala in casa, in sertare, in dulapuri, pictati, reparati ceva…. Ascultati muzica, miscati-va din ( sau macar in) fata televizorului – workout-ul se poate face oriunde, nu numai la sala. Daca aveti copii care nu mai merg la scoala in perioada asta, nu-i lasati sa faca doar ce vor, dar nici nu-i panicati. Faceti-le un program, cu ore de trezit, culcat, mancat, lucrat, citit. Asta nu e o vacanta planetara, nici vreun concediu de zacut la Netflix – e un reset pentru noi toti”, sfătuieşte Mihaela Rădulescu pe toaţi oamenii care sunt nevoiţi să stea în casă.

Începeţi curăţenia personală

„Ordinea din jur inseamna ordine in viata. Curatenia personala si din casa inseamna si un creier care poate gandi limpede si productiv. Da, nu ne mai vedem cu multi oameni, dar ii putem suna pe toti cei dragi si semnificativi. Multi inca iau treaba asta la misto si nu inteleg ca regulile de civilizatie, distantare sociala, igiena si bun simt sunt vitale azi …si mereu. Si eu cred ca trebuie sa ne pastram umorul, calmul si … pozitivitatea, dar cred ca e bine sa mai luam si in serios o situatie care nu mai e demult o gluma. Sigur ca va trece, sigur ca cei mai multi vor fi sanatosi si fericiti ca familia lor e in siguranta, dar n-as lasa chiar tot la mana norocului. Nu-i usor pentru nimeni, dar nici nu e sfarsitul lumii. Stiti toti ca puteti, ramane doar sa si vreti sa respectati regulile. Toate. Si va fi bine…”, a mai scris vedeta TV.

Reduceţi taxele şi dările românilor cum au făcut atâtea ţări

P.S. – oricat v-ar „deranja“ electoral, dragi alesi care conduceti tara, luati niste masuri pana nu e prea tarziu. Inclusiv de-alea economice, de reducere la taxe si dari, cum au facut atatea tari afectate. Iar pentru romanii inconstienti, care se cred invincibili si smecheri, care pun in pericol viata multora si nu vor sa respecte regulile acestui joc cu viata, zic doar atat – parintii vostri, bunicii vostri…, oamenii cu probleme de sanatate nu trebuie sa plateasca pretul suprem pentru prostia voastra”, este mesajul Mihaelei Rădulescu de pe social media.

