„O să vă spun ceva ce aproape că nu crede nimeni. De 5 ani, de când suntem împreună, am avut o singură vacanță. Una pe care am cerut-o cu forța, pentru că Felix nu înțelege conceptul de vacanță și târziu am înțeles și eu de ce. Omul e toată ziua plecat, el trăiește foarte rar acasă. Viața lui e întotdeauna undeva pe planetă, unde are show-uri aviatice, unde are de sărit cu parașuta, cu parapanta etc. Și atunci, lui nu-i mai vine să plece și în vacanță, după ce ești plecat de 7 ori, de 8 ori pe an, pe toate continentele, cu munca. Am înțeles, într-un final, că nu mai are nevoie de vacanță, că mai vrea să stea și pe-acasă”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru protv.ro

„Până la urmă am făcut un pact și am zis: o dată mergem într-o vacanță de vară, două săptămâni. A fost singura dată când am fost în vacanță pentru kitesurf, pentru că a vrut și el să învețe. E ceva ce fiul meu știa, eu știam și voiam să-l învățăm și pe el. Aia a fost singura noastră vacanță în 5 ani, după care am revenit la cursul normal. Eu mai plec în vacanțe cu fiul meu, iar cu Felix merg pe toată planeta, dar pentru el e muncă”, a încheiat ea.

Vedeta de la Pro TV a mai povestit și despre un episod care era să le distrugă relația. „De la asta era să mă părăsească Felix. Nu era din vina prăjiturii. Era pentru că nu i-am zis că mă apuc de gătit. El este genul acela care, dacă îi atingi lucrurile din casă și nu i le pui la loc, s-a terminat… M-am apucat de gătit eu în casa lui, fără să cer permisiunea, că era omul plecat și am zis că-i fac și eu o surpriză. Mamă, și când a venit ăla și a simțit miros de mâncare, în loc să facă fața aia de bărbat fericit că i-a gătit femeia, a început să țipe la mine: „Ce faci, mă, acolo? Ce-i cu mirosul ăsta? Ai luat alea din bucătărie? Ai gătit în vasele mele?’. El nu gătise niciodată și nici nu mai locuise cu vreo femeie în casă”, a mai spus Mihaela Rădulescu, scrie Cancan.

