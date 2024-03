Mihaela Borcea vorbește despre divorț. Relația cu Alina Vidican și Valentina Pelinel

Mihaela Borcea a fost prima soție a lui Cristi Borcea, fiindu-i alături în perioada în care și-a construit afacerile, dar și în momentele dificile. Divorțul a survenit după 23 de ani de căsnicie, iar acest lucru și-a lăsat amprenta asupra sa.

Mihaela Borcea și Cristi Borcea au divorțat în urmă cu 13 ani, după o căsnicie care a durat mai bine de două decenii. A fost un moment dificil pentru fosta soție a finanțatorului de la Dinamo. Iar acest lucru, divorțul, mărturisește, a marcat-o destul de mult.

Divorțul de Cristi Borcea a reprezentat o schimbare radicală în viața primei soții a acestuia. Cei doi au fost împreună vreme de 23 de ani, timp în care au avut trei copii și au construit mai multe afaceri de succes. Mihaela Borcea își amintește, acum, când a trecut totul, că a fost momentul în care a preluat controlul asupra propriei vieți.

„Divorțul de Cristi Borcea, de acum aproape 13 ani, a reprezentat o schimbare radicală în viața mea. După aceasta, am preluat controlul vieții mele și am pornit pe un nou drum. (...) Despărțirea după 23 de ani nu a fost ușoară, dar am depășit această etapă cu determinare și am privit către viitor”, a povestit Mihaela Borcea.