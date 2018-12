Mihaela Bilic, medic nutriționist: ATENȚIE! RONȚĂIALA nu este despre MÂNCARE, ci despre nevoia de CALMARE

Curtea Veche Publishing anunță apariția noii cărți a medicul nutriționist Mihaela Bilic despre obiceiurile sănătoase de alimentație: „Ronțăieli (ne)vinovate”. Această carte este despre tine, despre cum face tu schimbările dorite în ceea ce privește hrănitul abuziv și te îndeamnă să iei frâiele propriei vieți în mâini și să o conduci așa cum îti dorești. Tu poți face schimbarea, iar această carte va fi susținătorul tău în a avea un stil de viață sănătos.





Într-o lume agitată, plină de provocări zilnice, fiecare dintre noi simțim nevoia de a compensa stresul cotidian cu un răsfăț. Acesta poate fi, de ce nu, ceva de ronțăit, care să ne relaxeze simțurile și să ne încânte papilele gustative.

„Ce să ronțăim fără să ne simțim vinovați? Cum să ne alungăm stresul sau plictiseala fără să ne punem silueta în pericol?” ne întreabă autoarea. „Cu ce să ne liniștim mintea și să ne răsfățăm simțurile? Orice, numai comestibil să nu fie! Pentru că ronțăiala nu este despre mâncare, ci despre nevoia de calmare, de uitare, de relaxare. Iar alimentele ne hrănesc corpul, când de fapt nouă ne e foame de emoții, ne e dor să simțim...” mai adaugă dr. Mihaela Bilic.

Autoarea volumului „Ronțăieli (ne)vinovate” consideră că toată lumea îţi vorbeşte despre mâncare, oricine are o idee, o părere, iar în această avalanşă de informaţii ajungi să te simţi pierdut, dezorientat, nu ştii în cine să ai încredere. Ajungem să ne întrebăm „Eu ce să mai mănânc? Ce am voie, ce trebuie?“ Răspunsul: „Mănâncă folosindu-ţi simţurile şi lasă-ţi corpul să spună ce-i face lui bine, de ce are nevoie.” Această carte vine cu idei care să ne împace cu mâncarea și să elimine sentimentul de vinovăție când ronțăim, toate sfaturile purtând parafa avizată a unui medic nutriționist.

Absolventă a Facultății de Medicină de la București, dr. Mihaela Bilic este de mai bine de 20 de ani medicul nutriționist care vrea să aducă din nou bucuria și plăcerea pe mesele românilor. Autoare a unor cărți de succes, vândute în mii de exemplare, promotoare a multor campanii de educație nutrițională, Mihaela Bilic și-a propus să le redea oamenilor încrederea în mâncare, arătând că sănătatea are gust! Prin intermediul numeroaselor emisiuni TV la care a fost invitată, precum și în cadrul conferințelor și seminarelor pentru publicul larg, sfaturile și recomandările ei au ajuns în multe case și au ajutat mulți români. Ca medic primar în specialitatea diabet și boli de nutriție, cu un masterat de psihonutriție la Paris, Mihaela Bilic ne îndeamnă să facem din mâncare un prieten și din alimentația sănătoasă și echilibrată un stil de viață!

„Ronțăieli (ne)vinovate” este disponibilă pe curteaveche.ro și în librăriile din țară la prețul de 35 lei.

