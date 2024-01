Micutzu, marcat de necazul lui Bordea: „Ăsta e blestemul pe care cred că îl purtăm cu toții”

Micutzu și Adrian Nicolae au lansat filmul „Klaus & Barroso”, disponibil în cinematografe începând cu data de 16 ianuarie. Micutzu a vorbit atât despre noul lungmetraj, dar şi despre situaţia prietenului său Cătălin Bordea.

Micutzu, marcat de necazul lui Cătălin Bordea

Pornind de la subiectul filmului, Micutzu a făcut câteva precizări despre viața de bărbat singur, atât a lui, cât și a prietenului Cătălin Bordea. După cum se ştie deja, comediantul a fost înşelat de soţie cu cel mai bun prieten al său. Divorțul prietenului Bordea nu l-a lăsat indiferent pe Cosmin Nedelcu.

Micutzu, marcat de necazul lui Bordea. Sursa foto: Facebook.

Micutzu a surprins audienţa cu atitudinea sa. Nu a mai rostit niciun cuvânt vulgar. Întrebat despre această schimbare, Cosmin Nedelcu a explicat:

„N-am zis, pentru că sunt un om nou și anul ăsta am jurat că nu o să mai zic. Nu mai fac nici stand-up, nu mai vreau să am de-a face cu vulgaritatea. Am decis că vreau să fiu un om nou, un om care tratează lucrurile cu sfințenia cuvenită. Filmul trebuie tratat cu sfințenie, glumele. Nu facem glume, nu e bășcălie, nu suntem în spatele blocului. Filmul este o călătorie a doi frați care nu sunt gemeni, eu și Adrian Nicolae. Noi, în călătoria noastră, ajungem la un final fericit, zic eu”, a explicat Micutzu.

Ce spune despre necazul prietenului său

Povestea filmului este despre o petrecere a burlacilor, fericirea este dacă rămâi burlac. În acest context, Micutzu a fost întrebat cum e mai bine, după ce a văzut ce i s-a întâmplat lui Bordea.

„Îmi este chiar frate și mi-a fost chiar fin. Eu cred că, din păcate, nu ai de unde să știi ce fel sunt oamenii, se pare că. Și ăsta e blestemul pe care cred că îl purtăm cu toții, se poate întâmpla oricui. Oamenii se mai îndrăgostesc, depinde și cum gestionezi lucrul ăsta, cred că aici e problema. Acolo se vede ce fel de om ești”, a mai declarat artistul.

Cei doi prieteni. Sursa foto: Facebook.

Micutzu, despre burlăcie

Micutzu a mai spus jurnaliştilor de la Cancan că s-a îngrăşat la loc: „M-am îngrășat la loc, dar nu cât aveam. Nu știm niciodată ce o să se întâmple cu mine, sunt nebun, frate, sunt crazy!”

Micutzu a mărturisit că nu s-a căsătorit şi nici copii nu are. Despre Stand-up a explicat că a făcut o pauză:

„Fac în continuare, dar am o pauză acum, pentru că mi-am dat seama că aș vrea să dau meseriei ăsteia ce i se cuvine. Și nu pot să fac asta dacă sunt împărțit între scris și filmat și alte lucruri”, a mai spus Cosmin Nedelcu.