„Cei de la WWF au un program prin care putem salva aceste păduri ale nimănui, așa că, evident, am spus că mă alătur, pentru că vreau un pic de normalitate. În primul rând aceste păduri ar trebui identificate, iar mai apoi autoritățile ar trebui convinse să schimbe legea în așa fel încât proprietarii pajiștilor să nu mai fie tentați să le taie sau să le lase de izbeliște”, a spus Micutzu.

În țară, există aproximativ 500.000 de hectare de păduri tinere pe care cu toții le putem salva de la dispariție, prin punerea lor pe harta autorităților și a asigura astfel compensațiile păstrării lor intacte. Reîmpădurirea acelorași suprafețe ar putea dura 500 de ani și milioane de euro, însă este mult mai simplu să putem salva ce deja există. Cei care doresc să facă un bine acestor păduri pot dona lunar o sumă de bani către Word Wide Fund for Nature. WWF este una dintre cele mai importante organizații internaționale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de țări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător și să construiască un viitor în care oamnii trăiesc în armonie cu natura.

Nici nu a anunțat bine implicarea lui în campania de protejare a pădurilor tinere că Micutzu a și început să fie criticat de comunitatea lui virtuală. Comediantul a fost acuzat că cerșește bani pentru această cauză și că de fapt îi îndemnă de pe canapeaua confortabilă de acasă, pe alții să doneze bani și să ia atitudine. „Sunt câteva sute de oameni care ba mă dojenesc, ba ma acuză că cerșesc, că vin eu să cer bani, că m-am vândut. În primul rând este o campanie la care am participat pro bono, cum sunt toate campaniile de genul. Pentru cei care mă cunosc de câțiva ani și îmi știu munca și alte lucruri făcute de mine sunt absolut convins că nu există dubiu. Am participat fără bani, ca să înțeleagă tot calicul, pentru că nu mi se pare normal să iei bani pentru o campanie caritabilă, oricare ar fi natura ei, iar treba cu pădurile, oricare ar fi ele, e de natură personală și încerc pe cât posibil să ajut să avem la finalul vieții noastre măcar 50% din pădurea de acum.

Ajut cum pot și eu, nu e primul lucru pe care îl fac în direcția asta și cel mai probabil am făcut mai mult decât toți băiețașii care comentează că „da, salvăm din canapele pădurile”. Salvăm de unde putem meltenaș, că în aproape toate cazurile ăști care dați mesaje din astea sunteți fix ca bețivii aia din sat care râdeau de pompierii care încercau să-i scape de inundații. De ce? Că ei aveau cizme. Dar e ok, nu suntem toți la fel, nu trebuie să ne gândim toți la fel, e treaba fiecăruia ce face cu banii lui, nu am venit lângă tine și ți-am băgat mâna-n buzunar. Atât pot eu, Cosmin Nedelcu, să fac. Atât. Dacă tu poți mai mult, de ce nu faci? Dacă în loc să trimiți sms-uri tu ești pe modul războinic, vrei să te bați cu camioane, fă-ți brigadă și mergi peste ei. Dacă ai senzația că banii ăia ar funcționa mai bine în altă parte, donează-i acolo. Dar să dăm din clonț și taste după atâția ani în care e evident pentru toată lumea că sistemul e corupt până în măduva oaselor și să zicem „de să donez, statul trebuie să se ocupe”, bă, iar o zic, am tot spus-o, pe stat îl doare undeva de tine. Poți să mori mâine, statul nu știe că ai existat (…)”, a scris supărat comediantul pe pagina lui de Facebook.