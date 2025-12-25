Micul sat în care toți locuitorii împărtășesc aceeași boală rară. Comunitatea a devenit studiu de caz global

Într-o regiune rurală din Columbia, departe de marile centre urbane și de infrastructura medicală modernă, o comunitate aparent obișnuită a atras atenția lumii științifice internaționale.

Este vorba despre mai multe sate din departamentul Antioquia, în special zona din jurul localității Yarumal și municipiul Angostura, unde o mutație genetică rară a dus la una dintre cele mai mari concentrații cunoscute de cazuri de boală Alzheimer cu debut precoce din lume.

Fenomenul nu este unul recent. El a fost observat încă din a doua jumătate a secolului XX, dar abia în ultimele decenii a fost documentat sistematic, devenind un reper major în cercetarea bolilor neurodegenerative. Comunitatea este astăzi considerată un studiu de caz unic, cu implicații globale pentru înțelegerea Alzheimerului.

Boala identificată în această comunitate este o formă ereditară de Alzheimer, asociată cu o mutație a genei PSEN1 (presenilin-1). Această mutație determină apariția simptomelor la vârste extrem de tinere, adesea între 40 și 50 de ani, uneori chiar mai devreme.

Spre deosebire de forma sporadică a bolii Alzheimer, care apare de regulă după 65 de ani, această variantă are o evoluție rapidă și un prognostic sever. Memoria începe să se deterioreze, urmată de pierderea capacității de orientare, de vorbire și, în final, de autonomie totală.

În aceste sate columbiene, boala nu este o excepție. Ea a devenit o realitate cotidiană, transmisă din generație în generație.

Cercetările genetice au arătat că mutația PSEN1 prezentă în această comunitate poate fi urmărită până la un strămoș comun care ar fi trăit în secolul al XVIII-lea. Fenomenul este cunoscut în genetică drept „efect de fondator”, atunci când o mutație rară devine frecventă într-o populație izolată, prin transmitere ereditară și căsătorii în interiorul comunității.

De-a lungul timpului, izolarea geografică și socială a contribuit la menținerea și amplificarea incidenței bolii. Astfel, în anumite familii, aproape fiecare generație a fost afectată.

Studiile arată că sute de persoane din regiune sunt purtătoare ale mutației, iar un procent semnificativ dintre ele vor dezvolta boala dacă ajung la vârsta la care simptomele se declanșează.

Pentru locuitorii acestor sate, Alzheimerul precoce nu este doar o problemă medicală, ci una socială și economică. Persoane aflate încă în plină activitate profesională ajung să-și piardă capacitatea de muncă, devenind dependente de familie.

Îngrijirea cade aproape exclusiv în sarcina rudelor, în special a soților și copiilor, într-un context în care resursele financiare sunt limitate. În multe cazuri, mai mulți membri ai aceleiași familii sunt afectați simultan, ceea ce amplifică povara emoțională și materială.

Boala a devenit parte din identitatea colectivă a comunității. Copiii cresc știind că există o probabilitate reală ca părinții lor să se îmbolnăvească devreme, iar unii trăiesc cu teama că vor urma același drum.

Cazul Columbiei a atras atenția unor instituții medicale de prestigiu din întreaga lume. Cercetători din Statele Unite, Europa și America Latină au studiat timp de decenii această populație, considerând-o un „laborator natural” pentru înțelegerea mecanismelor Alzheimerului.

Unul dintre cele mai importante proiecte este un studiu clinic internațional care urmărește identificarea unor tratamente capabile să întârzie sau să prevină apariția simptomelor la purtătorii mutației. Spre deosebire de alte studii, aici cercetătorii cunosc cu precizie momentul probabil al debutului bolii, ceea ce oferă o oportunitate rară de intervenție timpurie.

Rezultatele obținute din acest studiu ar putea avea impact nu doar pentru această comunitate, ci pentru milioane de pacienți cu Alzheimer din întreaga lume.

Un moment de cotitură a fost identificarea unor cazuri rare de persoane purtătoare ale mutației PSEN1 care nu au dezvoltat boala la vârsta așteptată. Analiza genetică a arătat că acestea aveau și o altă mutație protectoare, care pare să întârzie semnificativ apariția simptomelor.

Această descoperire a deschis noi direcții de cercetare și a consolidat importanța comunității din Columbia în eforturile globale de combatere a bolilor neurodegenerative.