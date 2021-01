Microsoft va realiza un chatbot bazat pe imagini, voce, postări pe social media, mesaje precum și multe alte informații personale.

„Persoana pe care o reprezintă chatbot-ul poate corespunde unei entități moarte sau prezente. Cum ar fi un prieten, o rudă, o cunoștință, o celebritate, o soţie, soţ, copii”.

Mai mult, „persoana respectivă poate să corespundă și cu sine”, spune Microsoft. Ceea ce înseamnă că utilizatorii în viaţă ar putea instrui un înlocuitor digital în cazul morții lor. Să lase o moştenire, cu alte cuvinte.

Microsoft a inclus chiar noțiunea de modele 2D sau 3D ale persoanelor care au murit de care cei dragi nu doresc să se despartă.

Ideea că vei putea, în viitor, să vorbești cu o simulare a cuiva care a murit nu este nouă. Am mai văzut asta în filmul Black Mirror -Be Right Back. Tânăra femeie folosește datele partenerului ei decedat pentru a crea un chatbot.