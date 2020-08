Oficialii de la birourile electorale au anunțat că artistul e suspect de fraudă în statul Illinois, SUA.

Kanye West este unul dintre cei mai bogați artiști din industria muzicii și este căsătorit cu Kim Kardashian, împreună având patru copii. Rapperul are însă țeluri mai mare decât muzica și a decis să candideze la președinția Americii, având convingerea că are mari șanse să fie ales ca al 46-lea președinte ale Statelor Unite.

În timp ce lucra la convingerea oamenilor să îl voteze, Kanye West a suferit un episod de tulburare mintală, acesta fiind diagnosticat cu sindromul bipolar. În timpul acelei crize, Kanye a plâns în fața publicului și a strigat că „aproape mi-am omorât fiica”, făcând referire la un episod în care el și soția lui, Kim, se gândeau să își avorteze primul copil.

Pentru ca tacâmul să fie complet, Kim a trimis un comunicat de presă pe această temă după ce Kanye a dezvăluit lumii mai mult decât ar fi trebuit. În acest comunicat a recunoscut că soțul ei are probleme medicale de ordin psihic.

Acuzat de fraudă

Campania lui Kanye a continuat, în pofida tuturor acestor întâmplări, iar atunci când acesta a depus semnăturile strânse la biroul electoral pentru candidatura sa, s-a dovedit că mai bine de jumătate dintre semnăturile strânse în statul Illinois sunt false sau invalide!

Mai exact, 1.928 de semnături au fost șterse de pe listele de susținere și asta înseamnă că șansele lui să intre în marea cursă sunt tot mai mici, scrie site-ul Rețete și Vedete.