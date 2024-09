International Michel Barnier, noul premier al Franței, comparat cu Joe Biden: Franța este ca o oală sub presiune







Are o misiune delicată într-un moment în care Franța este ca o oală sub presiune. El și-a arătat deja abilitățile de negociator în timpul procesului de plecare a Marii Britanii din UE, dar provocarea este acum mai mare, deoarece o are acasă. Michel Barnier (La Tronche, 1951) preia conducerea guvernului francez, la 50 de zile după alegerile legislative convocate anticipat de Emmanuel Macron și în cel mai neobișnuit moment pe care l-a trăit Franța în decenii: cu Adunarea fragmentată în trei blocuri ireconciliabile și o situație care îngreunează guvernarea.

Barnier este un istoric al politicii franceze și europene. I s-a dedicat de o jumătate de secol. A început când nu era încă major. A fost cel mai tânăr deputat din Franța. A ajuns pe scaun în 1978, când avea 22 de ani. Emmanuel Macron avea, atunci, doar câteva luni. A fost ministru cu Jacques Chirac și cu Nicolas Sarkozy. Mai întâi în 1993, apoi a fost ministru de Externe (2004) și al Agriculturii între 2007 și 2010, cu Sarkozy.

Michel Barnier, respectat în partidul său

Este mai cunoscut în Europa decât în ​​Franța, a fost comisar european pentru piața internă între 2010 și 2014, a participat la proiectul Constituției Europene și a fost negociator pentru Brexit. În 2022, a candidat la alegerile primare ale partidului republican conservator pentru a fi candidat la președinție. A ajuns pe locul al treilea și nu a putut aspira la asta. Acestea au fost alegerile pe care Emmanuel Macron le-a câștigat împotriva Marinei Le Pen.

În cadrul partidului său, Barnier este respectat și apreciat, este considerat un tehnocrat, un om de stat. Cei din anturajul său îl numesc "francezul Joe Biden", poreclit și "Mister Brexit". El are poziţii controversate , în special în ceea ce priveşte imigraţia. A cerut un moratoriu de trei-cinci ani pe această problemă, pentru ca Franța să poată studia situația și o suveranitate juridică pentru ca țara să nu fie supusă deciziilor Curții de Justiție a UE.

"Dacă nu schimbăm nimic, vom avea un alt Brexit", a spus el. Pentru unii, aceste poziții se îndepărtează de principiile UE. El a criticat președinția lui Macron la acea vreme pentru că este "verticală și solitară" și, potrivit ziarulului "Le Monde", în 2020 numele său a fost menționat pentru a-l înlocui pe Edouard Philippe în funcția de prim-ministru, dar Macron i-a cerut să părăsească partidul Republicanii. El a refuzat.

Barnier nu are de gând să cenzureze proiectul de lege privind pensiile

Una dintre cerințele pe care Macron le-a căutat la noul său premier a fost să nu se opună reformelor sale majore. Barnier nu are de gând să cenzureze proiectul de lege privind pensiile, care a fost cheia celui de-al doilea mandat al lui Macron și care a fost aprobat după luni de proteste violente și cu jumătate din țară împotriva lui. Barnier este şi în favoarea majorării vârstei de pensionare, scrie elmundo.es.

Are un profil foarte economic. Nici aceasta nu este o coincidență, deoarece este un domeniu cheie pentru Macron. Barnier va oferi credibilitate în Europa într-un moment în care Franța continuă să-și revizuiască în sus țintele de deficit. Numirea sa a fost primită cu oarecare ușurare la Bruxelles, unde este văzut ca un politician cu care se poate dialoga, cu abilități de negociere.

Sarcina lui este gigantică: încercarea de a elimina blocada politică cu care se confruntă Franța. Numirea sa are undă verde de la extrema dreaptă a Marinei Le Pen, care deocamdată nu-l va cenzura în Parlament. Da, stânga o va face. Unul dintre colaboratorii săi a subliniat pentru "Le Monde" că Barnier este cineva capabil să "aducă pe toată lumea la masă și să găsească o soluție".

"Va trebui să spunem adevărul, chiar dacă este greu”

În 2021, Barnier a declarat pentru ziarul "Le Figaro" următoarele: "Întotdeauna am crezut că această Adunare, în care m-am aflat timp de 17 ani, ar trebui să fie un loc de demnitate, nu o arenă de gladiatori. Această luptă permanentă a extremei stângi îmi atrage atenția. și, uneori, extrema dreaptă. Francezii i-au transmis un mesaj clar lui Macron: schimbați politicile și metodele".

Joi după-amiază, cel mai tânăr şi cel mai bătrân premier ai Franței au preluat conducerea. Gabriel Attal, 25 de ani, și Barnier, 73. Acesta din urmă și-a avansat câteva dintre prioritățile sale: securitatea, imigrația... Deschide o nouă etapă "cu mare smerenie".

În această perioadă tulbure "va trebui să spunem adevărul, chiar dacă este greu. Și asta ține de ecologie și de deficit. Trebuie să spunem adevărul despre influența țării noastre în Europa, despre imigrație, despre rolul pe care îl au actorii lumii economice în Franța. Va trebui să spunem adevărul și eu voi spune adevărul", a spus Barnier în primul său discurs în calitate de prim-ministru. (Traducerea-Rador)