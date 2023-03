Mezelurile vândute de un mare lanț de supermagazine sunt produse la Cluj. Afacerile grupului austriac sunt în creștere

Puțină lume știe că mezelurile comercializate de Lidl sunt produse de o mare brand din Cluj Napoca, care deține și o marcă proprie de produse din carne.

”O mare parte din produsele din carne pe care le găsiți astăzi în marile lanțuri de magazine sunt produse de noi. Suntem cel mai mare furnizor de produse marcă privată din țară, ceea ce denotă faptul că avem tehnologii de ultimă generație, seriozitate și, cel mai important, multă responsabilitate!”, susțin cei de la Lidl.

De asemenea, mezelurile din ”brandul Cămara Noastră” sunt produse în România, în timp ce altele care se vând sub marca Pikok, sunt importate din Polonia, Cehia. Un alt brand este Dulano, care este produs în Germania.

”Din dragoste pentru tot ce este autentic românesc, am bătut țara în lung și-n lat și am căutat rețete originale după care să creăm cele mai bune produse românești. Am căutat apoi cei mai buni furnizori autohtoni care să le producă pentru noi, respectând cele mai înalte standarde de calitate”, se face referire la produsele din brandul ”Cămara noastră”.

Ouăle nu mai sunt produse găini crescute în baterii

Cei de la Lidl mai susțin că ouăle pe care le comercializează în sutele de magazine pe care le dețin în România, nu mai sunt produse de găini crescute în baterii.

Toate aceste ouă, care au codul trei, marcat pe ele, nu mai sunt vândute, după de retailerul a luat o decizie la nivel de grup.

În prezent, Lidl România oferă la vânzare doar ouă care provin de la găini crescute în hale, la sol, în sistem free range şi în sistem ecologic, adică ouă din categoriile 2, 1 şi 0.

La finalul anului trecut, Lidl a anunțat că a crescut numărul de furnizori și producători români de fructe si legume, cu 43% față de anul anterior, dar și numărul de furnizori de produse din România, informează antena3.ro.