Metodele Cambridge Analytica, folosite la alegerile din România. Un fost premier face declarații surprinzătoare

„Urmează trei rânduri de noi alegeri. Acestea pot fi „câstigate” nu doar prin numărarea voturilor, prin modelul „Stalin” ci si, mai ales, prin pregatirea „corespunzătoare”, prin conditionarea psihologică a votantilor. Bibliografie obligatorie – activitatea Cambridge Analytica in campania Brexit dar si filmul cu acelasi titlu”, scrie Năstase pe blog.

Politicianul explică noile modalități de convingere a alegătorilor, care țin și de persuasiune, dar și de un vicleșug. „Marea bătălie, in prezent, nu se mai dă, in principal, pentru tehnologii ci pentru băncile de date personale. In lumea post-comunistă, este mai dificil să vinzi decât să produci. De aceea, este important să ai acces la bănci de date pentru a trimite mesaje calibrate pe profiluri de personalitate. Pentru a mări sansa de a vinde un produs – electoral, comercial, artistic.

Marketingul actual nu se mai bazează pe o publicitate nediscriminatorie, distribuită exclusiv prin televiziuni si presă scrisă, ci introduce vectori de social media, cu mesaje adresate unor categorii bine definite in prealabil. Categorii sau persoane „bine definite in prealabil” presupun insă accesul la date personale”, explică fostul premier.

Adrian Năstase, cel care a introdus în România sistemul unic al apelurilor de urgență-112, susține că există o bătălie cumplită, internă și externă, pentru contractul de la STS, care are o valoare mică și dă detalii despre interesele care există.

„Drama de la Caracal a readus in discutie activitatea STS, legată de sistemul unic de urgentă 112 după ce fusese pus în discutie rolul său in alegerile europarlamentare prin neclaritătile privitoare la peste un milion de voturi si disparitia unor probe.

Si acum intrebarea – de ce o bătălie atat de aprinsă, internă si externă, timp de cinci ani, pentru un contract de upgrade la STS de doar 40 de milioane de euro? Miza este evident accesul la o imensă bancă de date ce poate „ajuta” proiecte economice sau electorale!”, a scris Adrian Năstase.

