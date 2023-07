Metode eficiente de a amortiza efectele inflației, potrivit specialiștilor. Îți vor ajunge banii și poți să faci și economii

Specialiștii în finanțe au explicat că supravegherea cheltuielilor este esențială, mai ales, atunci când acestea par să scape de sub control. Adrian Asoltanie, trainer în educație financiară și autorul primei cărți de specialitate din România „Dragă, unde-s banii”, a explicat că toate cheltuielile fără importanță făcute în perioada de inflație o să devină relevante la un moment ta. Specialistul a spus și cum reușește el să aibă un mai mare control asupra veniturilor.

„O metodă pe care o folosesc personal e să stau cu soția în ziua de salariu și să ne împărțim salariul pe categorii. Asta mă ajută să-mi creez niște limitări. Stabilim care sunt banii pentru supermarket, haine, investiții. Bugetul trebuie să fie «pieptănat» pentru că, ușor-ușor, se adună cheltuieli mici și dese pe care nu le bănuiești. Acestea, adunate într-un an de zile, ar putea duce la sume foarte consistente”, a explicat Adrian Asoltanie.

Mihai Constantinescu, trainer în educație financiară, a completat că după ce fiecare persoană știe pe ce trebuie să dea banii în fiecare lună, vine momentul în care pot fi făcute economii. Specialistul a mai adăugat că un prim pas pe care românii îl pot face este să vadă dacă contractele de utilități cu furnizorii pot fi renegociate pentru a rămâne cu mai mulți bani pentru economii.

Inflația, momentul perfect pentru eliminarea risipei

Constantinescu a amintit că studiile realizate în ultimii ani au arătat că 30% din toată mâncarea cumpărată este aruncată la gunoi. Trainerul în educație financiară a explicat că bugetul pentru hrană poate fi redus, iar calitatea alimentelor cumpărate nu va fi afectată. Primul pas este ca românii să cumpere alimente perisabile în cantități mai mici și destul de des pentru ca niciun produs să nu mai ajungă la gunoi.

De asemenea, oamenii pot cumpăra produse cu preț redus care se apropie de data expirării. În plus, cei care vor cumpăra produse de calitate similară de la producători cu mărci mai puțin cunoscute vor ajunge să cheltuiască cu 20 sau chiar 30% mai puțin. „Cunosc multe persoane care fac asta, chiar persoane cu venituri medii, chiar spre mari, să cumpere produsele care se apropie de perioada de expirare, cu reduceri de 30-50%.”, a spus Mihai Constantinescu.

În același timp, Adrian Asoltanie are o altă metodă pentru limitarea cheltuielilor impulsive. Specialistul susține că el mereu se duce cu bani cash la cumpărături și astfel va cumpăra doar produsele de care are nevoie. „Știu că dacă am 300 lei în buzunar, aceia sunt banii în care trebuie să mă încadrez cu lista de cumpărături. Din start, abordarea cumpărăturilor va fi alta, trebuie să mă încadrez în ăștia 300 lei, voi fi mai atent la prețuri și la cantitățile pe care le cumpăr.”.

Cum fură inflația din economiile românilor

Corneliu Ionescu, coach financiar în cadrul Banometru, a explicat că în ciuda faptului că pare destul de simplu să îți controlezi cheltuielile, acest lucru nu este atât de ușor de făcut. Specialistul a mai adăugat că obișnuințele de cumpărare ale românilor sunt destul de puternice. „E un exercițiu care ne-ar prinde nouă bine, ca nație, pentru că ne-am obișnuit să gândim pe termen scurt. Obișnuințele sunt foarte puternice. Dacă vreau să schimb o obișnuință trebuie să am un motiv suficient de puternic și de clar ca să fac asta.”.

Mihai Constantinescu a subliniat că inflația cumulată în perioada 2017 – 2022 a fost de aproximativ 35%. Acest lucru înseamnă că persoanele care au încercat să strângă bani în acești cinci au pierdut 35% din puterea de cumpărare a economiilor. Trainerul în educație financiară a mai adăugat că variantele simple de economisere ar fi protejat măcar o parte din economii. „Dobânda în medie cumulată pentru perioada 2017-2022 a fost de aproape 19%, în timp ce inflația a fost de 35% inflația. Tot rămâne o pierdere din puterea de cumpărare a banilor de 16%. E răul mai mic.”.

De ce investițiile la bursă sunt o bună variantă pentru economii

Adrian Asoltanie a explicat că cele mai bune metode de protecție în fața inflației sunt conturile de economii și investiții în fonduri mutuale. Trainerul în educație financiară a mai adăugat că alimentarea lor se va face lunar. Cu toate acestea, metodele de limitare a efectelor inflației funcționează până într-un anumit punct. Persoanele care au venituri limitate nu prea au multe metode de a combate prețurile mari. Singura lor variantă este să își suplimenteze venitul.

„În ziua de salariu, pune ceva deoparte. Un 10-15% transferă într-un alt cont, într-o altă valută, investește-i în ceva, pentru că atunci vei proteja măcar o parte din veniturile tale, chiar dacă cu restul vei face cheltuieli mai mici sau mai mari. Știu că nu e o recomandare care place multora. Dar în perioadele de inflație mare soluția este întotdeauna fie să-ți îmbunătățești performanța la jobul actual, fie să găsești un job ceva mai bine plătit, fie să mai faci altceva care să aducă niște venituri suplimentare”, a mai spus Adrian Asoltanie pentru România Liberă.