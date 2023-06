Inflația ar putea rămâne la un nivel ridicat din cauza încălzirii globale și a îmbătrânirii populației

Modificările prețurilor în deceniile următoare ar putea fi mai volatile, iar inflația subiacentă ar putea fi mai rapidă și mai persistentă decât în trecutul recent. Tranziția către o economie „verde” va coincide cu o îmbătrânire și o scădere a populației, urmând ca țările cu venituri ridicate și China să piardă peste 40% din populația în vârstă de muncă până la sfârșitul secolului. Această tranziție va fi extrem de costisitoare, întrucât va necesita ca mai puțini oameni să muncească mai mult și mai mult timp pentru a susține un număr tot mai mare de pensionari care nu lucrează, susține o analiză economică.

Pentru a atenua pagubele, este esențial să începem să ne pregătim de pe acum pentru aceste tranziții. Prețul oricărui bun sau serviciu individual este o funcție a sumei pe care oamenii sunt dispuși să o cheltuiască pentru acesta și a cantității disponibile în realitate. Factorii de decizie politică economică trebuie să se asigure că întreprinderile pot produce tot ceea ce își doresc consumatorii și că aceștia au suficienți bani și credite pentru a-și permite tot ceea ce sunt capabili să producă. Nepotrivirile dintre ceea ce pot produc întreprinderile și ceea ce doresc consumatorii creează excedente de anumite lucruri, penurii de altele și schimbări importante în prețurile relative.

Băncile centrale ar trebui să evite să reacționeze în mod exagerat la șocurile de ofertă, deoarece o anumită inflație suplimentară este preferabilă alternativei, deoarece permite sectoarelor aflate în plină expansiune să aibă parte de câștiguri excepționale fără a imersa restul populației. Pandemia COVID-19 a dus la o schimbare semnificativă în economie, guvernele asigurându-se că toată lumea are suficienți bani pentru a-și plăti facturile.

Rata inflației la nivel global a atins o limită normală

Cu toate acestea, presiunile inflaționiste și schimbările în cheltuielile de consum au dus la o rată globală a inflației perfect normală. Pe măsură ce economia s-a redeschis, cheltuielile de consum au crescut, iar inflația a accelerat brusc cam în același timp. Tranziția „verde” (diminuarea încălzirii globale) și cea „gri” (îmbătrânirea populației) reprezintă o provocare în anii următori, deoarece vor avea loc pe parcursul a zeci de ani.

Agenția Internațională pentru Energii Regenerabile estimează că limitarea încălzirii globale la 1,5°C va necesita investiții ecologice în valoare de 5,7 trilioane de dolari în fiecare an la nivel mondial până în 2030. Aceasta include 1,7 trilioane de dolari pe an pentru îmbunătățirea eficienței energetice în clădiri, 1 trilion de dolari pe an pentru extinderea energiei regenerabile și 650 de miliarde de dolari pe an pentru noi infrastructuri de transport și stocare a energiei electrice.

Îmbătrânirea și declinul populațiilor din țările bogate a început deja, dar impactul său deplin nu a fost încă resimțit. Inflația tinde să accelereze atunci când lucrătorii trebuie să întrețină mai multe persoane care nu lucrează, cum ar fi copiii și persoanele în vârstă. Se preconizează că rata de dependență va rămâne sub nivelul maximelor înregistrate anterior în secolul XX, dar este posibil ca tranziția „gri” să nu semene cu nicio situație în care s-a mai aflat omenirea. Societățile geriatrice vor avea nevoie de mai puține școli, locuri de joacă, cămine de bătrâni, centre de îngrijiri paliative și mai multe îmbunătățiri ale accesibilității. Tranziția gri necesită abordarea problemei acum.

Promovarea creșterii economice în țările mai sărace și atragerea refugiaților ar putea contribui la atenuarea declinului demografic. Grupul „tinerilor vârstnici” ar putea deveni mai important, vârsta de pensionare afectând populația. Pregătirea din timp poate duce la mai puține alegeri dificile și la mai o mai mică inflație.