Alertă METEO. Sunt 11 județe sub Cod Galben

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică dimineaţa, atenţionări nowcasting Cod Galben de ceaţă densă pentru 11 judeţe din România.





Avertizările de ceață sunt valabile în următoareleore în zone însemnate din Muntenia, Transilvania şi Moldova. Astfel, până la ora 12:00 sunt vizate judeţele Botoşani şi Neamţ, iar până la ora 11:00 mai multe localităţi din Hunedoara, Arad, Caraş-Severin şi Timiş (zona joasă). De asemenea, până la 10:30, ceaţa va persista în localităţi din Alba şi Mureş, iar până la ora 10:00, în cinci localităţi din judeţul Cluj. Zona joasă a judeţelor Vâlcea şi Gorj se află sub o atenţionare similară până la ora 9:00. În toate aceste zone atenţionate de meteorologi se va semnala ceaţă, fenomen ce va determina scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

