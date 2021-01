Mesaj emoționant. Bogdan Aurescu ministrul de externe al României s-a vaccinat astăzi împotriva COVID-19, împreună cu toți membrii Guvernului României.

Miniștrii s-au prezentat la ora 10 la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”, din București. Miniștrii au venit la centrul de vaccinare din cadrul spitalului în jurul orei zece și vor intra în grupuri de câte patru persoane pentru a fi vaccinați.

Mesaj emoționant pentru mama ministrului Bogdan Aurescu

La ieșirea din centrul de vaccinare, ministrul Bogdan Aurescu a făcut o declarație emoționantă:

”Luna trecută, în decembrie, am pierdut-o pe mama mea. Nu a murit din cauza COVID-19, ci din cauza unei alte afecțiuni.

În toată viața sa profesională mama a lucrat în cercetare medicală.

De multe ori s-a confruntat cu bacterii și virusuri periculoase și am învățat de la ea și de la cărțile pe care le-am avut acasă cât de benefice sunt vaccinurile pentru sănătatea populației.

Am suferit foarte mult din cauza pierderii mamei mele, dar și mai mult am suferit în tot anul care a trecut și înainte ca mama mea să moară, pentru că nu am putut să o îmbrățișez și să o sărut.

De aceea vă rog pe toți să decideți să vă vaccinați, pentru că în felul acesta vă veți putea îmbrățișa și săruta fără grijă părinții și bunicii. În felul acesta vom fi cu toții sănătoși și vom putea să circulăm fără grijă peste granițe.”, a declarat ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu.

Vicepremierii Kelemen Hunor şi Dan Barna, precum şi ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-au vaccinat, miercuri, împotriva COVID-19.

La rândul său, ministrul Energiei, Virgil Popescu, s-a vaccinat alături de ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, de ministrul Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu.

Cea de-a doua etapă a campaniei de vaccinare anti-COVID-19 a început vinerea trecută, primul vaccinat în cadrul acestei etape fiind şeful statului, Klaus Iohannis.