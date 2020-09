La terminarea procedurii de numărare a voturilor, câștigător în lupta pentru ocuparea fotoliului de primar a fost desemnat Virgil Chițac reprezentantul PNL.

Rezultatele alegerilor din Constanța

Așadar, după numărarea a 93.984 voturi, adica 94,48% din cele 99.476 voturi înregistrate (prezenta de 38,08%), pe primul loc în cursa pentru Primăria Constanţei se află candidatul PNL Vergil Chiţac, cu 28,43 % din voturi.

Candidatul USR PLUS Stelian Ion a obținut un scor de 24,25%.

Social-democratul Decebal Fagadau are şi el tot 24,25%.

Dacă în timpul campaniei electorale, trei erau candidații care încercau electoratul să-i voteze, cu doar câteva zile înainte de alegeri au rămas doar doi, și anume, Virgil Chițac din partea liberalilor și Stelian Ion, candidantul USR PLUS.

„Am votat pentru constănţeni, pentru cei care vor lucruri normale, precum locuri de joacă, spaţii verzi, spitale şi multe, multe altele. Am votat pentru schimbare, una necesară, de care e nevoie. Am votat în interes public şi nu în favorarea grupurilor de interese. În Constanţa se va produce o schimbare istorică”, a declarat Vergil Chiţac, candidatul PNL la Primăria Constanța.

Mesajul lui Virgil Chițac pentru constănțeni

După ce a fost desemnat primarul Constanței. Virgil Chițac a postat pe pagina sa de socializare un mesaj prin care mulțumește constănțenilor pentru alegerea făcută.

„Dragii mei, ați avut încredere, iar pentru asta vă mulțumesc din suflet. Începând de astăzi, PSD e istorie în orașul nostru. Felicitări tuturor constănțenilor care au ieșit la vot și au transmis un mesaj cât se poate de clar întregii clase politice. Acest rezultat ne arată limpede direcția în care trebuie să mergem și vă asigur că voi face tot ce ține de mine pentru a ne ține tinerii acasă și a readuce acest oraș acolo unde îi este locul. Primul pas a fost făcut, iar acum îi chem alături pe toți cei care și-au dorit schimbarea, indiferent de convingerile politice. Începând de astăzi, împreună construim Constanța Puternică!”, a scris Virgil Chițac pe Facebook.