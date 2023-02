Mesaje și urări de Ziua îndrăgostiților. Cele mai inedite surprize pentru persoana iubită

Cel mai vechi mesaj scris de Sf. Valentin a fost o poezie scrisă în 1415 de Charles, duce de Orleans, soţiei sale, în timp ce era închis în Turnul Londrei. De atunci, oamenii le-au făcut declarații de dragoste persoanelor importante.

Mesaje pentru Ziua Îndrăgostiților

Nu trebuie să cumperi un cadou scump pentru iubită/iubit de Ziua Îndrăgostiților, ci să-i transmiți un mesaj siropos și să-i mulțumești pentru momentele frumoase. Dacă nu ai inspirație, te poți ajuta de următoarele urări:

Să nu crezi că poţi stabili cursul iubirii, dacă te consideră vrednic, îţi va îndrepta ea cursul!

Oricât de speciale ar fi cuvintele nici măcar nu pot să înceapă să-ţi spună despre toată dragostea pe care ţi-o port în suflet.

Nu caut astăzi declaraţii de dragoste, ele se citesc în tot ce faci când eşti cu mine. Cu multă dragoste…

Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur şi simplu. Cu dragoste, de Sf Valentin!

Nu refuza dragostea cand îţi bate la uşă, beneficiază chiar şi când e la ofertă. Be my Valentine!

Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!

Iubesc 3 lucruri! Soarele, luna şi pe tine! Soarele pentru zi, luna pentru noapte și pe tine pentru totdeauna!

Tu eşti trecutul, prezentul şi viitorul verbului A iubi. Mulţumesc, dragostea mea!

Dacă îmi dai şansa de a-ţi demonstra că suntem suflete pereche, îmi voi petrece fiecare zi din viaţă sărbătorind Ziua Îndrăgostiţilor cu tine.

Când toți îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greșit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Ești dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o femeie își dorește.

Cadouri de Ziua Îndrăgostiților

Dacă consideri că persoana iubită merită mai mult decât un mesaj, poți să cumperi bilete la concerte sau alte evenimente, să o scoți la o cină romantică, să-i cumperi florile preferate, să mergeți la masaj împreună sau să îi gătești o rețetă inedită.