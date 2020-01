LeBron James, prieten, dar și rival al lui Kobe Bryant, a postat un mesaj emoționant, după ce fostul baschetbalist al lui Los Angeles Lakers a sfârșit tragic, într-un accident de elicpoter. Jucătorul lui Cleveland Cavaliers îl depășise sâmbătă, pe Bryant, în topul celor mai buni marcatori din NBA, iar Kobe postase un mesaj de felicitare. „Continuă să duci jocul mai departe. Mult respect, fratele meu!”.

Iată mesajul lui James: „Nu sunt pregătit, dar încep. Omule, stau aici și încerc să scriu ceva, dar de fiecare dată când încerc încep să plâng din nou și mă gândesc la tine, la nepoata Gigi și la prietenia/legătura/ frăția pe care am avut-o. Am auzit, la propriu, vocea ta duminică dimineață, când am plecat din Philadelphia spre Los Angeles.

Nu m-aș fi gândit nicio clipă că atunci va fi ultima conversație pe care o avem. Ce naiba?!! Sunt distrus, inima mea e devastată, frate! Te iubesc, fratele meu mai mare. Inima mea e alături de Vanessa (n.r. soția lui Kobe) și copii. Îți promit că voi duce mai departe moștenirea ta! Însemni foarte mult pentru noi și este responsabilitatea mea să continuu.

Te rog să-mi dai putere din Ceruri și să ai grijă de mine! Mai am atât de multe de spus, dar acum nu pot! Până când ne vom reîntâlni…”

Te-ar putea interesa și: