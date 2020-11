Unul dintre numeroșii pacienți pentru care nu s-a mai găsit loc liber la Anestezie Terapie Intensivă (ATI), a murit cu zile. Toma Avrigean a fost internat şase zile în spitalul din Orăştie.

În ultimele zile starea sa s-a agravat şi avea nevoie de un pat la terapie intensivă. Bărbatul mărturisea, zilele trecute, că nu poate respira cu masca de oxigen. Fiica sa, Alexandra, a cerut ajutor public pentru ca hunedoreanul să poată ajunge într-o secţie ATI, dată fiind starea sa gravă, dar nu a reuşit.

Drama din spitale, în actuala pandemie de coronavirus a fost exprimată de fiica bărbatului de 67 de ani, Tânăra a publicat un mesaj emoţionant în care a anunţat decesul tatălui său.

„Nu pot să respir cu masca de oxigen. Medicii au spus că nu este loc la ATI. Ce să mă fac?”, se plângea bărbatul zilele trecute.Doctorii le-au transmis rudelor să încerce să găsească singure un loc, într-un spital, la ATI. Strigătele de ajutor ale soţiei şi fiicei s-au răspândit pe internet.

„Vă rog din suflet să ne ajutaţi. Avem nevoie de ajutorul vostru. Vă rog să ne întindeţi o mână de ajutor”, implora Maria Avrigean, soţia pacientului.

„Am sunat peste tot, la toate spitalele, de la Timişoara, la Arad, la Sibiu, Cluj, Oradea, Alba – care este aproape – nu găsim nici măcar un loc. Toţi ne spun acelaşi lucru, că nu sunt locuri disponibile. Vă rog, ajutaţi-ne! Tati are nevoie urgență să fie transferat. Asta e singura lui şansă”, a fost strigătul de autor al Alexandra Avrigean, fiica pacientului.

Din păcate, încercările lor au fost în zadar. Bărbatul a murit, joi, în spitalul din Deva.

„Tati, îmi pare rău nu am avut puterea și cunoștințele necesare să mă lupt cu sistemul”

În aceași zi, Alexandra Avrigean a anunțat pe pagina de Facebook decesul tatălui ei într-un mesaj emoționant.

„Tati, îmi pare rău ca în ultimul timp nu am petrecut mai mult timp împreună! Îmi pare rău ca nu am știut cum sa procedez ca să te ajut. Știu cu siguranța că dacă ai fi fost în locul meu, tu ai fi făcut tot posibilul sa ma ajuți! Îmi cer iertare ca am fost neputincioasă, ca nu am avut puterea și cunoștințele necesare să mă lupt cu sistemul medical și să te salvez! Zilele petrecute în spitalul municipal din Orăștie ți-au fost fatale! Deși știau cum se procedează, te-au trimis în ultim moment la Urgențe, la Deva. Te-au trimis cu o saturație de 34% și ambii plămâni afectați in proporție de 99%. Aveai șanse sa trăiești, aveai șanse sa îmi fii alături mult timp de acum înainte”, a scris fiica acestuia pe Facebook.

Alexandra Avrigean susține, în mesaj, că medicii din spitalul din Orăștie nu au știu cum să procedeze în acest caz.

„Doar tu știi câte suferința ai îndurat, și cu câtă indiferenta ai fost tratat. Te-am întrebat dacă medicii din Orăștie se ocupă de tine, mi-ai spus ca da…. când a vorbit mami cu tine i-ai spus, șoptind, deoarece îți era frica sa nu te audă cineva și sa nu te mai bage în seama deloc, că „Nu se ocupă de noi!” Am avut încredere în ei, tată, am avut încredere ca fac tot posibilul sa te ajute…. Iartă-mă ca nu am luptat mai mult pentru tine !”, a mai scris tânăra, citată de ziarulromanesc.es.

Raed Arafat: „Astfel de cazuri pot să apară”

Toma Avrigean a fost confirmat cu coronavirus la începutul lunii. Cinci zile s-a tratat acasă. Apoi, sâmbătă, a ajuns la spitalul din Orăştie. Luni, doctorii au constatat că are nevoie de terapie intensivă.

„Din data de 9 medicii care l-au tratat, au sunat la multiple spitale alăturate spitalului Orăştie din judeţ şi din alte judeţe, locurile de ATI fiind ocupate toate, pacientul neputând fi transferat. Am încercat să vorbim şi la Comitetul pentru situaţii de urgenţă, nu s-a găsit loc în ţară pentru acest pacient, niciun spital nu avea un loc disponibil pe ATI.”, a precizat Constantin Luca, director medical al Spitalului Orăștie.

Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţie de la Ciolpani era responsabil să găsească un loc la terapie intensivă pentu Toma Avrigean, acolo unde este șef Raed Arafat.

Secretarul de stat a încercat, joi, să găsească o explicaţie pentru ce s-a întâmplat cu bărbatul de 67 de ani. „La Orăştie nu aveau cum să îl îngrijească, a fost trimis la UPU Deva unde din păcate – el a primit îngrijirile – dar din păcate a decedat înainte să fie transferat. Astfel de cazuri pot să apară.”, a declarant Arafat, citat de ProTV.

Pe de altă parte, Direcţia de Sănătate Publică Hundeoara a încercat joi să arunce responsabilitatea pentru moartea lui Toma Avrigean şi asupra pacientului.

Delia Bada, purtător de cuvânt la Direcția de Sănătate Publică Deva a precizat:

„I-a cerut acordul pacientului pentru a fi intubat. A primit refuzul categoric, i s-a comunicat că nu doreşte să fie intubat numai în situaţia în care devine inconştient.”.

La rândul ei, Maria Avrigean, soția lui Toma Avrigean a spus: „Era ca o piatră! Şi a zis: eu lupt, că vreau să trăiesc să vin acasă! Şi cum un om care e aşa să refuze să fie intubat? El abia aştepta şi zicea: nu mă mai duc ăştia de aici! Asta era speranţa lui: să meraga la ATI şi n-o ajuns! Am ajuns la moară.”.