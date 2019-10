„Azi am pierdut vreo doua ore citind programele diferitilor candidati la prezidentiale. Mai toti regreta ca nu sunt premieri, de aceea si-au si facut programe politice extinse, acoperind multe domenii de care presedintele nu raspunde si unde nu are parghii executive. Toti vor sa fie presedinte jucator, avand mari ambitii politice, usor de citit printre randuri. Sindromul lui Voda este inca puternic. Pe de alta parte mai toata lumea trateaza superficial sau chiar ignora responsabilitatile de politica externa sau securitate. Nu face nimeni o radiografie a starii actuale a Romaniei, ca punct de plecare, asa dupa cum mai toata lumea ignora contextul international actual. Cuvantul periculos, ca descriere a mediului international, nu apare pe nicaieri, tot asa dupa cum nu am vazut referiri la Rusia.

Multi candidati nu inteleg corect ideea de securitate nationala, chiar daca pe ici sau colo mai apare cate ceva despre securitate cibernetica sau energetica. Nu apar pe nicaieri marile pericole la adresa Romaniei (lista lor a crescut in ultimul timp) si nu ne spune nimeni care este cea mai mare amenintare la adaresa Romaniei. De departe, cel mai inchegat material este cel al presedintelui Johannis. In primul rand este singurul care accepta radacinile decembriste ale politicii actuale si isi reclama legitimitatea din atitudinile acelor zile. La 30 de ani de la caderea comunismului nu putem intoarce spatele acelui moment.

Lupta cu post-comunismul trebuie sa continue. In al doilea rand, vede apartenenta noastra la NATO si UE, la Occident, ca fundament al unei „Romanii normala”, situatie pe care nu o accepta chiar toata lumea. In al treilea rand este singurul care opereaza cu conceptul de politica de securitate nationala, concept inexistent la toti ceilalti, chiar daca in Constitutie, prin prisma pozitiei de sef al CSAT, Presedintele este principalul garant al securitatii nationale. Daca competitia prezidentiala s-ar reduce doar la compararea programelor politice, Klaus Johannis ar castiga din primul tur. Macar domnia sa s-a straduit sa vina cu un program de prezidentiabil. Ceilalti au doar niste insailari de cuvinte”, a scris Iulian Fota pe Facebook.

